Pastora Soler es Pavo Real en 'Mask Singer', la primera máscara descubierta en la semifinal

Cuenta atrás para la gran final de Mask Singer en Antena 3 la próxima semana. Este miércoles se ha celebrado la semifinal con Caniche, Camaleón, Cuervo, Catrina, Girasol y Pavo Real. Como cada noche, las seis máscaras que quedan han luchado por que su identidad quedase preservada. Después de cantar con sus voces reales, de dar nuevas pistas sobre su identidad -entre las que aparece la 'foto pista' como novedad de la noche-, ha sido Pavo Real la primera máscara elegida para descubrirse. Tras ella estaba Pastora Soler (42).

Ha entonado la canción Physical, de Dua Lipa (25). Las pitas que ha dado esta noche han sido: "Tenía claro que quería estar en la semifinal y mi voz me trajo hasta aquí. Soy un afortunado en la vida, tengo a la mejor pareja del mundo. Amor, sin ti no soy nada. Antes usaba paloma mensajera, pero ahora me he hecho fan de YouTube. No me achanto ante nada. Siempre estoy dispuesto a dar un paso adelante".

Sus primeras palabras tras quitarse la máscara han sido: "Me ha costado mucho trabajo mantener la identidad. Malú (38), Vanesa Martín (39) y Eva González (40)... ha sido muy difícil ocultarme de mis amigas", ha asegurado Pastora Soler, para añadir: "Me he atrevido a cantar en inglés y me lo he pasado pipa debajo de la máscara. De mi familia no lo sabe nadie... ¡¡Ya no me quedaban excusas!!"

Con anterioridad había dejado caer: "Estas plumas me han llevado a ser una gran estrella internacional", "Soy un poco presumida y he conseguido muchísimo premios", "Durante un tiempo, tuve que atravesar una fuerte tempestad, pero gracias a la fuerza de mis plumas vuelvo a brillar allá por donde paso", "Mi disciplina y el deporte han ayudado a que mi fama alcance las cimas más altas" y "¡Qué bien me sienta perderme unos días por el pueblo! La paz del mundo rural, la familia, los vecinos de toda la vida". Las redes han reaccionado de este modo:

Este miércoles se ha celebrado una gala en la que los participantes se han enfrentado musicalmente de tres en tres en dos equipos. De tal forma que un miembro de cada grupo ha sido elegido por el público y los investigadores como el perdedor del duelo, por lo que han sido dos las máscaras que se han despedido del programa en esta semifinal. La gran novedad de la noche ha sido la 'foto pista'. Es decir, cada una de las máscaras ha mostrado una fotografía personal relacionada directamente con ellos, con su personalidad, su profesión o algo reseñable sobre ellos.

Terelu, la última sorpresa

La semana pasada fue Cerdita quien se tuvo que quitar la máscara tras una intensa y vibrante noche. Tras ella, estaba Terelu Campos (55). Lo cierto es que a lo largo de los cinco programas anteriores su nombre había sonado con mucha fuerza gracias a las pistas que ha ido dejando caer. Para muchos usuarios de Twitter estaba tan claro que era Terelu la que se escondía tras Cerdita que su nombre fue Trending Topic desde el comienzo del programa del pasado miércoles.

"La madre que la parió", soltaba Eva al verla. "Anda que ya os vale, chicos. Decía que era Bárbara por Bárbara Valiente", aseguraba Campos hija, para añadir: "Ha habido momentos en los que lo he pasado mal porque soy claustrofóbica, tengo un grave problema con eso". Con respecto a la pista sobre su vínculo con la Casa Real, Terelu aclaraba: "Mi hija ha estudiado en el colegio donde estudia la princesa, por lo que yo he coincidido con los entonces príncipes". Más tarde, aseguraba que "los profesores de canto fliparon conmigo".

"Sí, tengo una voz vivida. Yo no quería que me descubrieran. Quería que jugaran un poco más". Aseguraba no entender por qué decían que era Bárbara Rey (70): "¡Pero si Bárbara Rey me saca una cabeza!". ¿Cómo ha sido mantener el secreto? Terelu respondía: "No lo sabía nadie más que mi hermana. Mi madre está que fuma en pipa. 'Eso que estás haciendo y que yo no puedo enterarme...', me dice. Es la que más mosqueada está. Ella ha estado maquinando el porqué yo no le daba una explicación. No me fiaba por si se lo decía a alguien en un despiste". En semanas anteriores han pasado por el programa Fernando Tejero (53), Máximo Huerta (49), Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Georgina Rodríguez (26), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

