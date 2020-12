Jorge Lorenzo (Cuervo), Toni Cantó (Camaleón) y Casanova (Caniche): la final de 'Mask Singer'

Tras desvelarse la máscara ganadora de esta primera edición de Mask Singer, los tres disfraces restantes también se han descubierto ante los espectadores, el jurado y el propio presentador del programa. El primer desvelado ha sido Cuervo, o lo que es lo mismo Jorge Lorenzo (33 años).

Una de las grandes sorpresas de la noche. "Mask Singer me ha dado una oportunidad para cantar, no podía desaprovecharla", dice el piloto español, para añadir: "Ha sido una experiencia única, inolvidable". Ha entonado la canción de Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa, y algunas de sus pistas son: "Soy un rebelde sin concusa. Un pájaro libre. Siempre he estado volando de aquí para allá y hace años abandoné el nido. Siempre he estado muy unido a Galicia".

🏍 ¡Es veloz como un rayo! ⚡️ Debajo de CUERVO se encontraba @Lorenzo99, 5 veces CAMPEÓN del MUNDO de MOTOCICLISMO! #MaskSingerFinal https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/oLTmbpB71h — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 23, 2020

"Me habéis escubado cantar en muchos estilos, pero mis mejores recuerdos tienen ritmo de samba", ha dado como pistas, para añadir: "Solo me sentía seguro en el nido, con mis padres. Gracias a los cuidados y mimos de mi papá llegó el día en el que batí las alas en mi primer vuelo". Además, reveló que le gusta el sushi, la paella y también cantar. "No lo hago nada mal", comentó sobre este último detalle. La segunda máscara que se ha descubierto ha sido Camaleón.

Es decir, Toni Cantó (55). El mítico actor y político ha apostillado: "Me lo he pasado genial, ha sido una experiencia extraordinaria, me hacía mucha ilusión cantar". Ha entonado la canción de Dnce, Cake By The Ocean. Las pitas que ha dado han sido: "No ha habido momento más feliz de mi vida que cuando vi por primera vez a mis tres tesoros. Me gusta liderar a mi equipo y si es con la ganas mucho mejor. Escamas brillantes y garras afiladas".

No ha sido la única. La tercera ha sido Genoveva Casanova (44). jHa sido medalla de plata de la edición. Estas han sido sus pistas: "Una pija nace o se hace. Me encanta el chándal, ponerme una coleta y estar con las amigas. La moto saca mi lado más salvaje. Disfruté de mis pasarelas de moda". Ha entonado la canción de Rihanna, Only Girl (In The World). Sus primeras palabras han sido: "Nunca pensé que podría llegar al tercer episodio. Vivo al lado del jardín botánico", y añade: "Nadie entendí nada, me decían mis hijas 'mamá, ¿por qué te vas un sábado a trabajar?'. Ha sido difícil". .

Las otras máscaras de la edición

Es ella, ¡nuestro Pavo Real es @PastoraSoler! 🦚 ¡Ojalá pudiéramos cantarte eso de «QUÉDATE CONMIGO» porque echaremos de menos tus performances en #MaskSinger7 https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/TiUb0mpcfH — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 16, 2020

Más allá de la ganadora, Paz Vega (44), en la última semana, en la semifinal, se descubrieron dos máscaras: Girasol, que era Al Bano Carrisi (77), y Pavo Real, que resultó ser Pastora Soler (42). En programas anteriores, le tocó el turno a Cerdita, y quien estaba detrás era Terelu Campos (55). De este modo, la hija de María Teresa Campos (79) le fue 'infiel' a Telecinco por una noche. Lo cierto es que a lo largo de los cinco programas anteriores su nombre había sonado con mucha fuerza gracias a las pistas que ha ido dejando caer. En otro programa, le tocó el turno a Monstruo para quitarse la máscara, y quien se escondía debajo era Fernando Tejero (53). El actor tuvo que ser ayudado para descubrirse de tanto como pesaba su disfraz. Tejero entonó durante su actuación la canción Relax, de Mika.

En el cuarto programa de Mask Singer, la sorpresa la dio Máximo Huerta (49), descubriéndose tras el disfraz de Gamba. Algo que dejó en shock a los allí presentes, salvo a Javier Ambrossi, que ha apostado por él desde el principio. También han pasado por el programa Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Georgina Rodríguez (26), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

