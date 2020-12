Al Bano Carrisi sorprende bajo el disfraz de Girasol en 'Mask Singer': su gran actuación

Después de que Pastora Soler (42 años) se haya desenmascarado en primer lugar en esta semifinal de Mask Singer, le ha tocado el turno a Girasol. Tras su disfraz se encontraba Al Bano Carrisi (77). Toda una sorpresa para los espectadores, el jurado y el propio presentador. Ha entonado la canción Show must go on, de Queen. Sus primeras palabras han sido: "Ha sido una experiencia excepcional. Ha sido un gran placer. Amo y quiero España. Con este programa he hecho todo lo que mi hijo quería oír de mí".

Las pistas que ha dado esta noche son: "He demostrado que los girasoles también sabemos bailar o, al menos, lo intentamos. Soy muy trabajador y ni a mi familia ni a mí nos gusta zanganear. Mi esfuerzo ha hecho que me convierta en todo un campeón. No solo soy un imán para el sol, también para las mujeres. Aquí donde me veis, soy fan incondicional de la mujer". Malú (38) ha adivinado quién era desde el primer minuto: "Estamos ante un pedazo de artista, que se atreve con esta canción y, encima, la hace propia con su personalidad".

Otras pinceladas que ha dejado caer en anteriores programas son: "Siempre he sido un eterno soñador. Como cuando cogía un balón y soñaba con ser el segundo Maradona", "Ser niño es lo mejor del mundo y aunque ya tengo unas cuantas primaveras, me siento un eterno PeterPan", "No estaba así de ilusionado desde aquel cumpleaños en el que me regalaron lo que más quería: un tractor", "Aunque soy de campo, me vuelven loco estos pequeños lujos. Qué bien me sienta el marisco, me veo con el guapo subido" y "Puedo decir que el sonido de la risa es mi mejor medicina". Las redes han reaccionado:

Esta gala de semifinal ha traído también una importante novedad, y es que los investigadores han tenido una nueva pista con la que intentar adivinar quién se escondía tras las seis máscaras semifinalistas. Esta nueva ayuda ha sido la de 'foto pista', con la que las máscaras han mostrado una imagen que tiene que ver con ellos mismos o su personalidad. Además, este miércoles no solo se ha desenmascarado un disfraz, sino dos.

Las otras máscaras

La última semana se descubrió Cerdita y quien estaba detrás era Terelu Campos (55). De este modo, la hija de María Teresa Campos (79) le fue 'infiel' a Telecinco por una noche. Lo cierto es que a lo largo de los cinco programas anteriores su nombre había sonado con mucha fuerza gracias a las pistas que ha ido dejando caer. En otro programa, le tocó el turno a Monstruo para quitarse la máscara, y quien se escondía debajo era Fernando Tejero (53). El actor tuvo que ser ayudado para descubrirse de tanto como pesaba su disfraz. Tejero entonó durante su actuación la canción Relax, de Mika.

En el cuarto programa de Mask Singer, la sorpresa la dio Máximo Huerta (49), descubriéndose tras el disfraz de Gamba. Algo que dejó en shock a los allí presentes, salvo a Javier Ambrossi, que ha apostado por él desde el principio. También han pasado por el programa Norma Duval (64), Pepe Navarro (68), Georgina Rodríguez (26), Pedroche (32) y Mónica Carrillo (44).

Finalistas: Caniche, Cuervo, Camaleón y Catrina

