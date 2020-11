El reproche de Terelu a Antonio Banderas: "No fue cercano con mi madre"

El programa Viva la vida, un fin de semana más, ha repasado la vida de un personaje famoso ajeno al universo de Telecinco: desde sus orígenes hasta la actualidad. Este sábado ha sido el turno de Antonio Banderas (60 años), el actor español más internacional, nacido en Málaga, y que tiene en común con Terelu Campos (54) algo más allá que la tierra de nacimiento.

"Yo he coincidido muchos años cuando vivían sus padres, luego cuando murió su padre... y su madre... Doña Ana era maravillosa. Todos los años, ellos estaban en una parte del hotel donde veíamos las procesiones de Semana Santa y nosotros estábamos en otra, que era más la parte del restaurante. Doña Ana, todos los años, le pedía a Melanie -Griffith- que la llevara a nuestra parte para saludar a su madre", ha comentado la hija de María Teresa Campos (79).

Pero las anécdotas con Antonio Banderas no quedaban ahí. Terelu Campos incluso ha recordado con cierto cariño y nostalgia un día que ella entró con un grupo de amigos a un hotel y, de repente, escuchó que alguien tocaba el piano en una sala cerca de la cafetería: era Antonio Banderas. En aquel momento, el afamado actor no dudó en invitar a Terelu y sus acompañantes a que disfrutaran de la sesión improvisada de piano mientras todos tomaban algo en buena sintonía.

Terelu Campos hablando sobre Antonio Banderas en 'Viva la vida'.

"He vivido muchas cosas. Pero ya hace mucho tiempo que no le veo y que no coincido con él. Y la última vez que coincidí, no tengo un buen recuerdo... Estoy muy agradecida como malagueña por todo lo que hace por Málaga. Él tiene un compromiso con la ciudad que es indiscutible", declaraba la tertuliana de Telecinco. En ese momento, su compañera y amiga Isabel Rábago (46) ha preguntado a Terelu por qué guarda ese mal recuerdo de aquel último encuentro casual con Antonio Banderas en la ciudad que los vio nacer.

Y aunque Terelu no ha querido ahondar demasiado en la anécdota, ha admitido que el protagonista de La máscara del zorro no fue demasiado cercano con María Teresa Campos en esa ocasión, como así lo esperaban tanto ella como su propia madre. "Tengo un mal recuerdo pues porque lo tengo. No quiero entrar demasiado, de verdad. Pero bueno, siento que en un momento dado no ha sido cercano con una persona como mi madre, ¿no? Quizá en un momento dado te molestan más los gestos que no le hacen a los tuyos que a ti mismo. No quiero entrar en eso, de verdad. Es un buenísimo actor. Hace muchísimo bien a una ciudad maravillosa como Málaga y por eso estoy agradecidísima", ha concluido Terelu con cierta tristeza.

