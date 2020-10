Terelu, al borde del llanto, advierte: "No todo vale. Hay que parar esto de alguna manera"

María Teresa Campos (79 años) y sus hijas, Terelu (55) y Carmen Borrego (53), han sido las protagonistas indiscutibles esta semana después de la entrevista que concedió la matriarca Campos en Sábado Deluxe. Las duras palabras que se han vertido esta semana en el plató de Sálvame por parte del presentador Jorge Javier Vázquez (50), y de los demás colaboradores, han afectado sobremanera a la comunicadora malagueña.

Hace unos días, JALEOS se puso en contacto con Campos madre, y pudo conocer de primera mano su estado anímico. Prefirió no entrar en valoraciones; tan solo aseguró estar recibiendo "mensajes de apoyo" y manifestó tener claro que su público sabe "quién es quién" en esta guerra. Incluso, Jorge Javier llegó a asegurar que Teresa lo ha "maltratado" en televisión en más de una ocasión. Tras una dura semana, sus hijas -que se han visto salpicadas directamente en la guerra Vázquez-Campos- han dado la cara este sábado en Viva la vida. Más serias de lo normal, se han sincerado con Emma García (47).

Ante la pregunta sobre cómo se encuentran, Terelu ha tomado la palabra: "Pues estoy de todo menos bien, lógicamente. Tú imagínate que con todo lo que ha pasado dijéramos aquí que estamos estupendamente. Hoy es un punto y aparte". Por su parte, Carmen ha asegurado que "he pasado malos momentos y tardes, pero tengo que reconocer que la más difícil de todas es hoy. Llevo varias noches sin dormir".

En ese punto, Terelu -que ha pedido a su hermana llevar "la voz cantante" durante la charla-, ha explicado: "Me he planteado muchas cosas estos dos últimos días. Desde no venir, si eso era lo mejor; por otro lado, si no venía se podía tomar como una cuestión de cobardía que no lo siento así; si no venía, a lo mejor me lavaba las manos para algunos, y serían otras personas de mi familia quienes dieran la cara. Se lo manifesté a la dirección del programa. Quiero darle las gracias al director del programa por entender todos mis procesos".

Terelu entra en harina: "Yo no veo a tiempo real la entrevista. Esa noche me voy a tomar algo con unos amigos. Sí intento estar en contacto. Hay un momento que a mí se me llama con gran preocupación, y me dicen que se va a ir del plató. Llamo a Gustavo, él me dice que está más tranquila. A partir de ahí estoy incómoda. Llego a casa y decido verlo. Todo está bien, tranquilo. Veo la entrevista y no percibo un enfado de Jorge en ningún momento. Sé cómo es Jorge y cómo se molesta. Sí he llamado a Jorge, le llamé el martes cuando alguien me dice que había echado en falta una llamada mía o de Carmen".

Y continúa: "Lo llamo. No me coge. Ese día hablo con Mila, me dice 'llama a Jorge', 'Déjale pasar unos días, que se relaje', me dice. Hasta ahí no había ocurrido nada grave. Jorge no tiene una llamada antes porque yo no percibo que haya ocurrido nada". Ahí interviene Carmen: "Yo el domingo sé que Jorge está molesto. El lunes le mando un mensaje, le digo 'Jorge, me gustaría hablar contigo, ¿te puedo llamar?'. No me contestó".

Retoma Terelu el hilo: "Yo cuando digo que no siento que haya ocurrido nada en esa entrevista, lo digo de corazón". ¿Cómo se gestó la entrevista? ¿Fue Jorge el que "pico pala" convenció a Teresa? "La información que tenía yo es que sí se ponen en contacto con Teresa. Al principio, ella me dice que va a ir al Diario. Me quedo sorprendida. A partir de ahí no tengo conversación hasta que me entero que va al Deluxe", sostiene Terelu. Borrego, apostilla: "Yo me entero el jueves que mi madre va al Deluxe".

"Teresa se excede, pero sin maldad"

En este punto, Terelu intenta ser clara: "Mi información es que Jorge y ella negocian que vaya al Deluxe. Pensé que era una cosa entre ella y Jorge. A lo mejor he exagerado con el pico pala". Con respecto al teatrillo final en el que Campos le dice a Jorge esas frases que tanto dolieron al catalán, Terelu opina: "Sacado eso de contexto, el teatrillo, es horroroso. Que la familia de Jorge lo vea de esa manera, tiene todo el derecho y lo entiendo". Su hermana le echa un cable: "El comentario es desafortunado y se equivoca ahí. No había ninguna malintencionalidad".

Aquí Terelu se pone sensible y se emociona un tanto: "Ella se excede, pero no lo hace con maldad. Ninguna. De ahí a todo lo demás, creo que no era necesario haber llegado a donde se ha llegado. Soy todo menos pirómana, siempre me lo criticáis. Hay que parar esto. De alguna manera hay que parar esto".

Terelu ha dado su opinión sobre la naturaleza de la relación entre Jorge y Teresa: "Siempre he creído que era una relación buena. Siempre he creído que Jorge me tenía cariño a mí y respeto profesional, pero que ellos tenían mucho más. Porque habían trabajado más, se habían cogido un punto. Jamás he dudado de la admiración que se han tenido mutuamente".

¿Teresa ha visto las declaraciones de Jorge Javier? "Esa pregunta no se la he hecho a Teresa. Conociéndola como la conozco, ahora mismo la situación es muy difícil. No voy a decir que la cosa no tenga solución. Ambos se han peleado en otras ocasiones y lo han solucionado", ha sostenido Carmen.

"Tengo mucha tolerancia, pero no infinita"

Terelu escuchando a Jorge Javier Vázquez. Mediaset

Terelu es más contundente en este extremo: "Para mí, es imposible pensar que Jorge no quiere a Teresa a pesar de todo. Jorge es impulsivo, vehemente, que necesita soltar lo que tiene dentro. Eso no justifica que a mí no me duela lo que ha dicho. Me cuesta pensar que tenga un sentimiento feo hacia mí. Habrá gente que no entienda mis palabras".

Después de las furibundas palabras de Jorge asegurando que el clan "está enfermo" y que se mueven con unas "coordenadas" diferentes al resto, Terelu se pone seria: "Mentalmente creo que estoy bastante bien. Una de las cosas que he aprendido en la vida es a hacer un ejercicio de tolerancia grande, pero no infinita. No se me puede pedir que vea esas manifestaciones y que no hable".

"Siento pena, incomprensión, siento no entender cómo dos personas que dicen que se quieren... no todo vale. Puedes tener un enfado grande, pero esto no. Lo del clan enfermo, creo que son adjetivos que sobrepasan lo que alguien debe decir. Creo que lo puedes pensar, pero decirlo son palabras mayores". Ambas hermanas han querido dejar claro que ellas no controlan los pasos de su madre, que María Teresa es libre de decidir sobre su vida profesional: "Si le hubiésemos dicho a mi madre que no fuera al Deluxe, ¿qué se nos hubiera dicho? Hagamos todos un ejercicio de sinceridad, pero de verdad". "Solo queremos y deseamos paz, porque esto salpica a muchas personas y muchas familias", ha terminado deseando Terelu.

