Corsicana estrena su sexta colección abogando por la comodidad, sencillez e intimidad

Corsicana, la firma de moda española creada y diseñada por Paula Curras , se reinterpreta. Busca renovar el concepto de sastrería tradicional en sastrería circular y poner rumbo hacia una nueva moda sostenible; donde la lucha contra la sobreproducción de la industria son las claves.

Su nueva coleccion, la sexta, se inspira y torna hacia un espacio conocido por la propia creadora. Bajo el nombre de 'Casa Corsicana', Paula reflexiona y te invita a su casa, a su hogar, con delicadeza. No abre las puertas o ventanas de su vivienda; no es necesario. No importa cómo es su salón o su estudio; interesan las emociones que la despiertan. La calma, la comodidad y la intimidad cobran vida en siluetas cómodas elaboradas con tejidos suaves o en superposiciones con prendas reversibles. A través de los tejidos y los diseños, busca unir y crear la palabra confort en el hogar y en el día a día.

Las prendas, que siguen algunas de las últimas tendencias, combinan tonalidades llamativas con tejidos gustosos al tacto. Son fluidas y, asimismo, no dejan de definir a la perfección la propia figura de la fémina.

La nueva colección de Corsicana apuesta por la sostenibilidad y la comodidad Corsicana

Por ejemplo, esta blusa de tul en un azul cielo (95 euros) combina las transparencias y el concepto de segunda piel. Mientras que la blusa de rayas en tonalidad rojiza y mangas abullonadas (155 euros) es fluida y cómoda.

Corsicana también ha creado nuevos bolsos para su nueva colección. Corsicana

También, destacan los bolsos. Desde un mini tote en tonalidad verde (40 euros) hasta un bolso más elegante y para ocasiones especiales disponible en varias tonalidiades (85 euros) con un curiosa forma y lazada.

Una colección sostenible

Por otro lado, coincidiendo con la fecha del nuevo lanzamiento, Corsicana añade nuevas acciones de co-creación durante el mes de octubre. El cliente redefine el diseño, solicita pequeñas modificaciones de la prenda; pide un cambio de manera online (antes de la producción de la prenda) con sus preferencias transformando esa prenda en su concepto de hogar, en su término de comodidad. Para eso, la firma ha creado los términos de Previo y Permanece.

En la primera opción, en Previo, se proponen opciones factibles y sencillas para transformar las prendas. Un cambio de: color, texturas, largos, escotes, prints... Una evolución y transformación de la prenda a petición de los gustos de los consumidores. Eso sí, esta opción - solo disponible de manera online - comenzará con cuatro modelos de prendas básicos personalizables con este amplio abanico de opciones. De esta forma, los clientes se sentirán representados con la prenda creada, se sentirán cómodos y en casa.

Corsicana apuesta y crea los conceptos de 'Previo' y 'Permanece'.

Bajo su lema de: "Las situaciones cambian, y por mucho que nos empeñemos en la atemporalidad, a todos nos gusta renovarnos", nace Permanece. La segunda opción ideada por Corsicana que apuesta por el concepto de sastrería circular. Donde se busca dar una segunda vida a prendas.

Toda la ropa adquirida bajo el concepto de Previo tienen una ficha de posibilidad de futuro, su ficha Permanece. Una forma de conocer cómo dar una segunda vida a ese tejido o a ese diseño, creando y transformando una prenda en otra. Por ejemplo, uno de sus vestidos largos de manga francesa podría convertirse en un vestido midi de manga ranglam. Corsicana te ayuda a visualizar estas opciones, consiguiendo una prenda renovada que permanece en el tiempo y se adapta a nuevas ocasiones y preferencias sin consumir, ni desperdiciar, más recursos.

