Los vestidos de novia de la década de los 40 y 60 son pura tendencia y este es el porqué

Después de cada crisis, cada guerra o desastre de la humanidad, la moda sufre sus consecuencias. Ocurrió en la década de los 40, sumidos en plena Segunda Guerra Mundial, cuando la moda se volvió más sobria y los tejidos más exquisitos y exclusivos quedaron solo al alcance de unos pocos privilegiados. Sin embargo, se trata de una de las épocas más elegantes y sofisticadas del siglo XX. "Debido a la escasez de recursos, se aligeró el ingenio y a nivel patronaje los años 40 es de los más interesantes de la historia de la moda del siglo XX", explica Laura Escribano modista y creadora de vestidos de novia.

El vestido Vértigo forma parte de la nueva colección de la diseñadora que se inspira en décadas anteriores.. Laura Escribano

Por todo ello, no es de extrañar que el vestido de novia viral de la modelo Natalia Vodianova (38 años), que dió el 'Sí, quiero' en París en una ceremonia íntima, sea un fiel reflejo de los tiempos que se viven. La crisis sanitaria mundial ha obligado a muchas parejas a replantearse sus bodas. Novios que ahora optan por celebraciones íntimas, con pocos invitados, austeras y solo rodeados de sus más allegados. Como ocurría con las novias de los 40, las de ahora también buscan esa sencillez en el vestido sin renunciar a su personalidad.

"El look de novia de Natalia Vodianova recuerda a las chicas estadounidenses de los años 40 que se casaban con su novio de toda la vida, y lo hacían de un día para el otro porque a él le habían llamado para alistarse. No había tiempo para más. En época de crisis, guerras o desastres, las novias optaban por trajes muy especiales que lucían ese día porque no había tiempo ni recursos para más. Las bodas de la época, como las que estamos viendo este 2020 y seguiremos viendo en 2021, eran celebraciones íntimas, muy reducidas, que se realizaban junto a los padres de la pareja", aclara Laura Escribano.

El vestido de Lilly Allen recuerda a la década de los 60 por su diseño y esencia. Gtres

La década de los 60 también fueron años convulsos, sobre todo en EE.UU con la Guerra de Vietnam. Las mujeres de esta época también se casaban de corto y de manera precipitada. Los años 60 es Audrey Hepburn y su esencia se refleja en el vestido de novia de Lily Allen (35), que se ha casado recientemente en Las Vegas sin invitados y con un traje que nos recuerda al más puro estilo Givenchy de Audrey. La moda de la década de los 60 se caracteriza por vestidos muy sencillos, tejidos estructurados con patronajes muy depurados, botones decorativos y formas totalmente sesenteras y geométricas.

'Volver' de Laura Escribano

Que los vestidos de novia de Lily Allen y Natalia Vodianova tengan un marcado carácter vintage no es casualidad. Ellas, como muchas novias que están decidiendo casarse en tiempos de COVID-19, han tenido que improvisar y replantear sus bodas. De la misma manera que lo hicieron las parejas de los años 40 y 60.

Estos son algunos de los vestidos de la colección Volver inspirados en décadas pasadas. Laura Escribano

La moda se transforma y se adapta a los tiempos. "Lo que estamos viviendo ahora mismo con la pandemia ya sucedió en periodos puntuales de la historia. Con nuestra nueva colección Volver queremos hacer un guiño a todas esas mujeres que en su momento no pudieron lucir estos vestidos. Rescatamos esos diseños que las mujeres veían en las revistas y soñaban con lucirlos cuando realmente estaban al alcance de muy pocas. Desde el atelier los traemos para que el gran público pueda volver a esos años de bonanza en el patronaje y la depuración. Ahora, con tiempo, y gracias a nuestras producciones artesanales podemos hacer que lleves un maravilloso traje de novia de lo más exquisito y sofisticado de los años 40", explica la modista y creadora madrileña.

Volver es una colección de Laura Escribano que revisa patrones antiguos y los trae hasta la actualidad, modificándolos y adaptándolos a la novia del siglo XXI.

