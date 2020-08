La reacción de Pilar Rubio ante la desgracia que vive el diseñador de su vestido de novia

La semana pasada, medio mundo se sobrecogía por la descomunal explosión que sacudía Beirut (Líbano). El incidente producido en el puerto de la ciudad ha dejado a su paso el equivalente al peor escenario de guerra, un suceso que ha costado la vida a 158 personas y ha dejado heridos a otras 6000. Cifras a las que acompañan importantísimos daños materiales en la capital del país. Uno de los sitios en los que el impacto de la detonación ha dejado su huella, ha sido el taller del diseñador Zuhair Murad. Un codiciado creador de alta costura que tiene en su haber clientas tan exclusivas como Jennifer López (51 años) o Taylor Swift (30) entre otras muchas.

El 15 de junio del 2019 todos los medios de comunicación se agolparon en la catedral de Sevilla para captar a la protagonista absoluta de la que sería 'la boda del año', el enlace entre Pilar Rubio (42) y Sergio Ramos (34). Tras meses de misterio, la presentadora lució un fastuoso diseño de Zuhair Murad. Un vestido de novia plagado de brillos y ornamentado con miles de piedras con las que deslumbró a todos los presentes. Para la elección de este diseñador, que viste a las estrellas más importantes de Hollywood, Pilar estuvo asesorada por la que es considerada una de las mujeres más elegantes de España, Naty Abascal (77), que contactó directamente con el libanés para que realizara este encargo tan especial.

Pilar Rubio llegando junto a su padre a la catedral de Sevilla en el día de su boda. Gtres

Tras la explosión de la pasada semana, el lugar en el que se materializó el traje de ensueño de Pilar Rubio está totalmente destruido. Los escombros y la devastación se mezclan con los bocetos y los lujosos materiales de los vestidos de Zuhaid, unas imágenes que el propio creador ha mostrado a través de sus redes sociales y que han sido seguidas muy de cerca por la colaboradora de El Hormiguero.

Hasta cuatro son las publicaciones que el libanés ha compartido del estado calamitoso en el que ha quedado su atelier, posts en los que rezan mensajes de dolor por ver cómo ha quedado su lugar de trabajo. Pilar Rubio no ha dudado en dar like en señal de apoyo. Si bien es cierto que, por el momento, la presentadora no ha comentado ninguna de estas publicaciones, sí que aparece como una de las personas que ha visualizado el último vídeo que ha subido el modista respecto al desastre. Dato que demuestra que está pendiente de lo acontecido.

Amado y odiado a partes iguales, el modelo que lució Pilar Rubio en su boda no dejó a nadie indiferente. El recargado diseño del libanés fue combinado con un look facial y capilar en el que la originalidad era la máxima premisa. Una elección por la que Pilar recibió muchas críticas, pero que sin embargo irradiaba personalidad por haber escogido aquello que ella tanto deseaba lucir.

Además del polémico vestido blanco, Zuhair Murad también fue el artífice del famoso mono rojo que Pilar llevó en la fiesta posterior a la ceremonia. Un diseño extravagante para una novia muy original que dejó prendados tanto a los invitados del evento, como a todos aquellos que lo vieron desde las revistas del corazón.

