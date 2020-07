Pilar Rubio da a luz a su cuarto hijo, Máximo Adriano

Pilar Rubio (42 años) y Sergio Ramos (34) han mantenido la intriga hasta el final con la llegada de su cuarto hijo. Después de jugar al despiste y de que todos los rumores apuntaran a que esperan, por fin, una niña, finalmente, la colaboradora de El Hormiguero ha dado a luz a un niño. El cuarto chico para el matrimonio.

La presentadora y el futbolista del Real Madrid han presentado este domingo a su cuarto hijo, a quien ha llamado Máximo Adriano y que, como confirmó el jugador, "está en perfecto estado".

A través de sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, Ramos y Rubio han anunciado el nacimiento de Máximo Adriano a las 18:56 horas con un primer mensaje: "Inmensamente felices", escribieron.

Después, tanto Sergio Ramos como Pilar Rubio se dedicaron unas palabras de cariño: "Gracias por estar siempre. Te quiero", dijo Pilar Rubio. "Siempre orgulloso de ti, mi vida. ¡Te quiero con locura!", contestó el capitán del Real Madrid.

Máximo Adriano se une a Alejandro (2), Marco (4) y Sergio Jr (6) como el cuarto hijo varón de la pareja, todo un equipo masculino que son sus mejores compañeros de juegos y entretenimiento en familia.

El especial anuncio de su embarazo

El pasado 20 de enero, la cantante Bonnie Tyler (68) acudía al plató de El Hormiguero como invitada de lujo. Tras la mítica entrevista de las hormigas Trancas y Barrancas, llegó el momento de las secciones y le tocó el turno a Pilar Rubio y su reto semanal.

La mujer de Ramos protagonizó un show de mapping en el que se iban proyectando imágenes sobre su cuerpo con un ambiente totalmente a oscuras. El espectáculo de luces culminó con la figura de un feto. "¿Esa es la noticia?", preguntó al instante Pablo Motos (54). "Sí, estoy embarazada". De esta forma corroboró la de Torrejón de Ardoz la buena nueva. Aunque también quiso matizar, visiblemente emocionada, que "todavía no es tan grande como el que se mostraba en la imagen, pero lo será".

.@PilarRubio_ anuncia que está embarazada con un homenaje visual a la vida #BonnieTylerEH pic.twitter.com/gzfe9lqGoh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 20, 2020

"No estoy ni de tres meses, no sé aún si es niño o niña, pero Pablo yo voy a seguir viniendo", explicó en ese momento. Y es que no es la primera vez que la colaboradora emplea su sección en el programa de prime time de Antena 3 para anunciar su embarazo. Por este motivo, Motos lanzó una pícara cuestión a Pilar: "La pregunta que se hace todo el mundo ahora es: ¿vais a parar en algún momento Sergio y tú?". "No lo sé, ahora estaremos más entretenidos con uno más, pero aprovecho sugerencias para que me digáis nombres, porque estamos muy perdidos en este sentido", respondía la televisiva.

[Más información: Pilar Rubio, impresionante en ropa de baño: las 8 fotos de las que todos van a hablar]