Vania Millán confirma la fecha de su boda y ¿desvela por error el sexo del bebé de Pilar Rubio?

Vania Millán (42 años) sorprendió a todos anunciando, en pleno confinamiento, que se había prometido con su novio, Julian Bayón, y que pronto pasaría por el altar. La exmodelo, que lleva dos años de feliz relación con el atractivo médico, ha adelantado que la fecha elegida para su boda será el próximo verano. Además, la ex Miss España, íntima amiga de Pilar Rubio (42), ha contado también cómo lleva la mujer de Sergio Ramos (34) su cuarto embarazo a apenas un mes de dar a luz.

¡Volviendo a la vida real.

Poquito a poco, sí.

¿Cómo está siendo la desescalada?

Muy bien, trabajando mucho.

Vania Millán y Julián Bayón, en una foto de sus redes.

¿Cómo están los planes de boda?

Muy bien. Queda tiempo, queda tiempo.

¿Se ha probado el vestido?

No por Dios.

¿Las invitaciones, el menú?

Algo vamos mirando.

¿Ya hay fecha?

Sí, el próximo verano.

La que está a punto de salir de cuentas es Pilar.

Sí, le queda nada, muy poquito.

Ginevra está a punto de llegar al mundo.

¿Ya te sabes el nombre?

Con esta última respuesta, Vania podría estar dejando entrever que el periodista ha acertado el sexo del bebé, pero quizá no el nombre. Y es que hace unas semanas, Sergio Ramos compartió un vídeo familiar en el que uno de los hashtag elegidos era "Julieta", y esto hizo saltar todas las alarmas.

Pero dejando de lado los errores o no, ahora mismo Vania Millán está atravesando una de sus mejores etapas personales. La modelo anunció a finales de mayo que contraerá matrimonio con su pareja, el doctor Julián Bayón, y lo hizo a través de una emotiva publicación en sus redes sociales. En ella, Millán presumió del anillo que le ha entregado el cirujano, un diamante solitario.

"Sí, sí, sí y mil veces sí. Pufff, os juro que hay días que no paro de dar las GRACIAS por todo lo que estoy viviendo. Seguro que no se me olvidarán estos días y este confinamiento. Mi amor, gracias por hacerme tan feliz... Podría haber estado llorando tres días seguidos de la emoción por cada una de las palabras que me dijiste. Te amo y me siento ya contigo uno", posteaba Vania junto a una instantánea en la que se ve su mano luciendo la sortija y entrelazada con la de Bayón.

Vania y Julián tienen planeado contraer matrimonio tras casi un año y medio de relación. Fue en enero de 2019 cuando la pareja confirmó que estaban juntos, también a través de sus redes sociales. Lo hizo la modelo con una publicación en su perfil de Instagram donde elogiaba al doctor y le daba las gracias por haber llegado a su vida.

"Porque, como tú dices, no hay más suerte que encontrar a alguien que te sume, que te eleve y te haga crecer y por eso somos afortunados... Por demostrarme que es el amor. Hasta hacerme pensar que estaba en un sueño. Por hacer que todo sea fácil... Gracias, vida. Porque lo pensé... y existe. TQ always", añadió Vania.

Vania Millán y René, el día de su boda. RRSS

Esta será la segunda boda de la modelo, que anteriormente ya estuvo casada con René Ramos (41), el hermano de Sergio Ramos. La pareja anunció su separación en septiembre de 2016 a través de un comunicado conjunto en el que explicaban los motivos de su ruptura y pedían respeto.

