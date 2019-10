Vania Millán, de René Ramos: "No mantengo una relación diaria porque no me parece adecuado ni sano"

Vania Millán (41 años) ha sido una de las invitadas a la gala del XX Aniversario Malleolus de Bodegas Emilio Moro. Allí, la modelo y empresaria disfrutó de una magnífica velada en el Teatro Real de Madrid.

Tras romper con René Ramos (41), hermano del futbolista Sergio Ramos (33), después de 12 años de relación, la ex Miss España vuelve a mostrarse enamorada y feliz junto a su nueva pareja, el cirujano Julián Bayón. Vania ha relatado a los medios el buen momento que está viviendo actualmente y solo tiene buenas palabras para su exmarido, con quien contrajo matrimonio en 2014 seis años después de comenzar su noviazgo.

¿Cuándo llega la boda, le gustaría volver a casarse?

Bueno ¿por qué no? Hay gente que le toma manía, después de una boda no quiere otra y yo para nada, es un momento de celebración una boda y las que tengan que ser, por celebrar, que sean.

¿Le gustaría que le pidieran otra vez matrimonio?

Claro que sí. Con lo bonito que es, repetir en la vida esos momentos, por qué no.

¿Tiene mal recuerdo de René o buen recuerdo?

Mal recuerdo jamás, han sido muchos años y él me aportó mucho, ha sido una persona muy importante en mi vida, otra cosa es que luego la evolución que una tenga o a lo que aspira en su vida no concuerde con esa persona. No tiene nada que ver con llevarse bien o mal. Desde la madurez uno puede saber que ha terminado la relación pero no tiene que romperse nada más.

¿Hablan de vez en cuando?

Yo tengo una buena relación y puedo hablar con él si es necesario. Obviamente no mantengo una relación diaria porque no me parece adecuado ni sano. Somos amigos, creo que los dos nos tenemos un gran cariño y respeto por todos esos años pero ese respeto incluye a lo mejor darnos ese espacio. Él tiene pareja, yo tengo la mía.

¿Qué le parece Lorena?

Siempre me preguntáis por Lorena pero es que tampoco la conozco, no puedo opinar nada. Sé que está contento, que está feliz con pareja y eso a mí me parece bien y me alegra por él. Yo quiero que sea feliz.

¿No la acompaña su chico hoy?

Hoy no ha sido posible. Acabo de aterrizar de Brasil y ha sido un poco rápido todo.

