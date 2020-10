Sara Carbonero e Isabel Jiménez lanzan una colección de ropa sostenible junto a Cortefiel

Sara Carbonero (36 años) e Isabel Jiménez (38) acaban de anunciar, emocionadas, su nuevo proyecto profesional. Y es que cinco años después de crear su propia firma de ropa, Slow Love, las periodistas e íntimas amigas comienzan una nueva etapa de la mano de un gigante de la moda como es Cortefiel.

Después de meses de mucho trabajo -que han llevado en el más absoluto secreto-, la mujer de Iker Casillas (39) y la presentadora de Informativos Telecinco han desvelado, ilusionadas, a través de sus redes sociales, que su marca se une a Cortefiel por primera vez para presentar una colección 100% sostenible con el espíritu y los valores que las caracterizan.

"Son tiempos raros, meses extraños, días de dudas e, incluso, de vértigo... pero lo sueños no se cumplen si no mantienes un compromiso con ellos. Nuestra marca nació hace cinco años y desde entonces nos hemos comprometido con la revolución Slow Love, una alternativa a la incesante necesidad de este mundo con prisas. Felices de contaros que iniciamos una etapa muy especial después de muchos meses de trabajo y de la ilusión de todo un equipo, capaz de soñar y volar muy alto. Slow Love y Cortefiel se unen, por primera vez, para presentar una colección 100% sostenible y desarrollada con el espíritu y los valores que compartimos las dos marcas. Dicen, que un futuro más sostenible sólo se consigue a través de la colaboración y no de la competencia, por eso, decidimos rodearnos de personas que suman, de un equipo que estos últimos meses nos han hecho soñar, sentir, vibrar y alimentar nuestra alma. Gracias Cortefiel por hacer posible una colección tan maravillosa como la que viene en camino, por hacernos soñar con los ojos abiertos y por ser ya parte de nuestra familia Slow Love".

Isabel y Sara, en una imagen del catálogo de su nueva colección. RRSS

Este es el texto que acompaña al vídeo con el que los tres implicados -Sara, Isabel y Cortefiel- desvelan este nuevo proyecto. De esta forma, la marca de ropa que hace cinco años solo era una idea soñada en la mente de las presentadoras sigue creciendo a pasos agigantados y con el respaldo de una de las empresas más potentes del sector.

Por lo que de momento han mostrado Isabel y Sara con el vídeo de presentación de esta colaboración de lujo, la colección respira naturalidad, sencillez y calidez envuelta en colores muy otoñales. Actualmente está en fase de preventa. Las piezas están diseñadas y preparadas para su lanzamiento, pero será una venta exclusiva online que comenzará el 3 de octubre.

Con esta alianza, Sara e Isabel han logrado que sus prendas ya puedan estar disponibles en todas las tiendas y corners que Cortefiel tiene distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio español, por lo que por primera vez la firma de las periodistas estará en puntos físicos y accesibles a todo el mundo.

