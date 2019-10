Isabel Jiménez desvela cuál es la situación de su empresa con Sara Carbonero

En uno de los momentos más difíciles de su vida tras convertirse en mamá por primera vez, Isabel Jiménez (37 años) aceptó el reto de una conocida marca de comida infantil. En el evento promocional de la marca, la periodista reconoció que es una mamá muy preocupada por la alimentación sana de su hijo y también habló de su amiga Sara Carbonero (35), que está recuperándose, tras atravesar por uno de los momentos más duros de su vida.

Isabel, ¿qué tal come su hijo?

Es un glotón enorme, come muchísimo. Estaba deseando que probase cositas más allá de la leche y le encanta la fruta. Ya ha empezado con este tipo de alimentación. Al principio pone cara, pero luego ya con ansia. Desde el primer día el tarrito entero.

Viene muy bien tener esto en casa.

Sí, viene fenomenal. Soy de alimentación ecológica, de que no tenga productos químicos. Me llamaron y me informaron de esto. Esta alimentación está cuidada al máximo. Me fui dos días con ellos y he estado con los agricultores hasta el producto final y le digo a mis amigas que tomen esto porque es todo natural. Es alimentación para bebés y la ley no permite productos adicionales y es más sana que la ecológica incluso. Es un baño maría industrial y por eso dura dos años.

Suerte que su peque coma bien.

Totalmente. Soy muy expresiva y si no me creo el discurso no lo voy a vender igual, estoy muy tranquila. Conocí a la persona que hace la receta de Hero baby, enamorada de los niños. Busca alimentos exactos y concretos. Cada tarrito tiene la cantidad exacta que necesita cada niño.

La periodista Isabel Jiménez en su último acto público en Madrid. Gtres

¿Cómo está su niño?

Muy grande. Es grande y muy gracioso. Como soy primeriza, todo nuevo. Ahora vemos a ver si se sube, ahora todavía gatear no, pero me gusta que interactúe, haga cosas, me sorprenda. Yo, que se pare el tiempo, que no vaya tan deprisa.

¿Actualmente está en casita o va a una guardería?

De momento no porque lo veo muy pequeño, pero cuando empiece a andar, sí que me gustaría. Me gustaría una guarde que esté con otros niños, que tenga huerto ecológico, que él desde el principio sepa la importancia de la alimentación.

Actualmente está estupenda, se cuida mucho.

He comido siempre muy bien. He tenido muy buenos hábitos, soy más de salados que de dulces. También hago deporte como pilates, que llevo toda la vida haciéndolo y el cuerpo tiene memoria. El secreto es haber hecho ballet y llevar haciendo diez años en pilates de máquinas, el cuerpo se queda muy compacto, no engordas tanto porque estás activa.

En breve la vemos haciendo deporte con tu hijo.

Ojalá. Tengo ganas de que haga cosas, que interactúe.

¿Cómo se encuentra su amiga Sara Carbonero?

Está recuperándose, echándola de menos porque ya está en Oporto con los peques que han empezado el cole, yo me he acostumbrado a verla mucho y ahora nos vemos menos. Va muy bien. Está guapísima y estoy muy orgullosa de ella, muy bien.

El Tribunal Supremo obliga a que se retire el programa Pasapalabra.

Hemos tenido un mes de liderazgo absoluto, en esta casa se saben hacer muy bien las cosas. Me imagino que ya tienen algo pensado en la misma línea y con el mismo éxito de todos los programas de Mediaset. En mi casa, en mi empresa, que es como una familia, saben hacer muy bien tele y seguro que tienen algo pensado.

Le quería preguntar por su empresa Slow Love que dicen que va mal.

Nosotras ahora hemos apostado por una marca de bebés también, nosotras tenemos nuestro trabajo: es un proyecto, una inversión, queremos ir creciendo y los expertos te dicen cómo hacer las cosas, no nos preocupa. Ya estamos acostumbradas a estos titulares. Está funcionando muy bien, nos preocupa cero.

Usted ahora, volcada en el tema infantil.

Me va. Soy muy curiosa, busco las mejores marcas y encima me dieron la oportunidad de irme allí y cuando sabes lo que hay detrás y que todo es natural, fenomenal.

¿Hermanito para su peque?

No me gustaría dejarlo solo porque no somos de hijo único ninguno de los dos, pero todavía necesito un tiempo de disfrutarlo a él y tener un tiempo tranquilo.

De momento tiene ahí a sus hermanos.

Sí, Martín y Lucas, sobre todo Martín que cuida mucho de Hugo.

