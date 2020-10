1 de 12

La presentadora solo pretendía mostrarse en sus redes con naturalidad, descalza y sin nada que esconder, y se ha encontrado con un goteo incesante de críticas. Los comentarios negativos no vienen por su fotografía compartida, sino por el hecho de que tenga a tres colaboradoras con el apellido Campos y el deseo de los usuarios de que este fin de semana sea "objetiva" hablando de la entrevista de María Teresa en 'Sábado Deluxe'. La charla televisada de la matriarca de las Campos junto a Jorge Javier defraudó a la gran mayoría y el presentador catalán fue implacable con ella este martes al asegurar que se sintió maltratado. Por eso, los fans de 'Viva la vida' se han puesto duras con Emma y le exigen que no protejan a la ex de Edmundo y hablen con claridad.