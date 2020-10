Teresa Campos, al límite: la decisión sobre Mediaset y un testimonio inesperado y tentado para hablar

Nunca hubiera imaginado María Teresa Campos (79 años) que una entrevista en Sábado Deluxe, y junto a Jorge Javier Vázquez (50), compañero y amigo, iba a dejarle un sabor tan amargo y agridulce. Sabía que existirían críticas; conoce el medio y sabe a lo que se expone, pero nunca pensó que se orquestaría tal campaña de desprestigio contra su persona en la cadena a la que tanto ha dado. No se esperaba estos palos, y la han dejado tocada, según ha podido conocer JALEOS. En concreto, las palabras de Jorge Javier hacia su persona y su familia la han herido más que otra cosa.

Conviene recordar algunas de las cosas que se han vertido en Sálvame. Que si mintió a sus hijas para sentarse en Deluxe, que si sabía perfectamente a lo que iba y que, por tanto, no se la engañó; que si firmó un contrato a sabiendas de que no lo iba a cumplir, que debería retirarse de la televisión durante un tiempo. Este periódico ha podido saber que lo que más ha molestado a María Teresa es que Vázquez insinúe que no es buena persona -arguyó que no encuentra motivos para demostrar lo contrario-, y que ella lo ha "maltratado" en televisión. Acusaciones que han abatido a Campos madre.

Este medio se ha puesto en contacto con Teresa, y prefiere no entrar en nada. Ni matizar nada. Tan solo asegura, eso sí, estar recibiendo "mensajes de apoyo" y tiene claro que su público sabe "quién es quién". No va a entrar a las provocaciones. Ella está callada. No obstante, cuenta con buenas amigas que dan la cara por ella. Hablan de un "linchamiento" basado en "una mentira". Según estas informaciones, a Teresa se le dijo una cosa "y luego se hizo otra". Una versión que apoyan sus hijas, Terelu (55) y Carmen (53), sin fisuras. Están con su madre, quien, se informa, les ha rogado que no entren en valoraciones ni en réplicas desde su programa Viva la vida. Que ella, si lo considera, se defenderá en primera persona. Cuenta quien bien trata a María Teresa que esta tiene cristalino que "no va a volver allí". Lo han conseguido, podría ser su comentario. Entiende que se han traspasado límites, y que ella merece un respeto. Callar y no querer saber nada de Mediaset es su decisión después de estas horas de machaque sistemático, siempre según estas versiones.

Teresa fue a esa entrevista "con un claro objetivo", que dejó patente "desde el primer minuto". De ese argumento nadie se apea, por más que se diga lo contrario en los platós. Este periódico maneja otro, totalmente en la antípoda del de Teresa y su entorno. Uno frente a otro; ambos con sendas razones, pero con grandes matices e intereses comerciales. Solo el tiempo dará y quitará la razón.

De momento, lo que no se puede negar es que se seguirá hablando del clan Campos. Este medio puede asegurar que hay interés por dar con un testimonio inesperado y del pasado de Teresa: María Silva, la célebre asistenta que participó en el reality Las Campos y que desapareció sin avisar. Se pretende que hable; se entiende, no demasiado bien de la presentadora malagueña.

Las críticas hacia Teresa

Su entrevista en Deluxe abrió la veda en Sálvame, y las críticas no se hicieron esperar. Su amenaza de abandono y el hecho de que no respondiese a ninguno de los temas de interés propuestos por el programa provocó que en el espacio vespertino de Telecinco no se andasen con chiquitas a la hora de opinar. El más crítico ha sido Jorge Javier: "No es la primera vez que me maltrata en un plató. Ya no voy a volver a sentarme con ella. Quiero pensar que no es mala persona, pero no encuentro argumentos que me demuestren lo contrario".

Y añadía, entre otras cosas: "Me he liberado de algo que creo que también ha sido responsabilidad mía. Es una carga, si se puede llamar así, que yo me he buscado. Yo con Teresa Campos he trabajado muy poco, un año o dos en el 'corrillo' de Día a día, cuando yo estaba trabajando en Aquí hay tomate. Quiero decir que ella ni me ha dado trabajo, ni me ha salvado la vida económicamente. No he formado parte de ese círculo de palmeros que decían… o de pelotas".

Mila Ximénez (68) se dirigió a Teresa mirando a cámara diciéndole que "dio su peor versión. Hay algo que me removió y es que dijeras 'no voy a consentir que nadie diga nada malo de Edmundo'. A mí no me tienes que consentir nada. Has llegado a un punto con Edmundo que no te beneficia en absoluto. Te vi insegura. Por respeto a ti misma, cuando aplaudes a Edmundo, te haces un flaco favor. Mira, a los 60, a los 70, a los 80 y a los 20, hay algo que no podemos olvidar: nuestra propia dignidad".

Miguel Frigenti (32) fue uno de los más duros con María Teresa. "A mí me pareció que María Teresa estuvo totalmente fuera de lugar de principio a fin. Fue una maleducada. El hecho de que tengas una trayectoria en televisión no te da derecho a comportarte como se comportó este sábado. No respetó al equipo ni te respetó a ti -se refiere a Vázquez. Ella sabe mucho de televisión, pues el sábado demostró que no tenía ni idea. Fue cruel, desmedida y repugnante. Estuvo de pena", sostuvo.

