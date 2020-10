'Sálvame' destroza como nunca a María Teresa Campos: "Repugnante, mezquina"

La entrevista de María Teresa Campos (79 años) del pasado sábado en Deluxe sigue trayendo cola. Su amenaza de abandono y el hecho de que no respondiese a ninguno de los temas de interés propuestos por el programa ha provocado que este lunes por la tarde, en el programa Sálvame, los colaboradores hicieran un análisis de la participación de la veterana presentadora y la destrozasen como nunca antes. El tertuliano Miguel Frigenti (32) ha sido uno de los más duros con María Teresa.

"A mí me pareció que María Teresa Campos estuvo totalmente fuera de lugar de principio a fin. Fue una maleducada. El hecho de que tengas una trayectoria en televisión no te da derecho a comportarte como se comportó este sábado. No respetó al equipo ni te respetó a ti -se refiere a Jorge Javier Vázquez-. Ella sabe mucho de televisión, pues el sábado demostró que no tenía ni idea. Fue cruel, desmedida y repugnante [...] Estuvo de pena".

Miguel Frigenti carga contra Teresa Campos. Mediaset

Mila Ximénez (68) ha continuado dirigiéndose directamente a Teresa mirando a cámara diciéndole que "dio su peor versión. Hay algo que me removió y es que dijeras 'no voy a conseguir que nadie diga nada malo de Edmundo'. A mí no me tienes que consentir nada. Has llegado a un punto con Edmundo que no te beneficia en absoluto. Te vi insegura. Por respeto a ti misma, cuando aplaudes a Edmundo, te haces un flaco favor. Mira, a los 60, a los 70, a los 80 y a los 20, hay algo que no podemos olvidar: nuestra propia dignidad".

Colaboradores de 'Sálvame' este lunes por la tarde.

A continuación ha sido Gema López (49) quien ha tomado la palabra y ha dicho que vio a un Teresa Campos totalmente contradictoria con la entrevista que dio en Canal Sur, en el programa de Bertín Osborne (65), donde rompió a llorar al recordar a Edmundo Arrocet (70). "Cuando ella dice que sus hijas no se han metido en la relación, no es verdad. Terelu contó en directo que llamó a Edmundo cuando se supo que había un material en el que supuestamente Edmundo engañaba a Teresa Campos. Que nos venga a contar algo de una historia que todos hemos vivido, a mí me chirría. No me gusta la Teresa que vi. El respeto se gana día a día y año tras año. La pena es que se pierde en 10 minutos", ha conluido López.

Lydia Lozano (59) sigue la línea de sus compañeros. La periodista ha comentado lo siguiente: "No se puede hacer lo que hizo María Teresa Campos. Yo no la vi insegura, ella vino totalmente con premeditación a no dar ni un titular de todo lo que teníamos encima de la mesa: el hermano secreto de las Campos, ni Carmen Borrego y Rocío Flores...".

Miguel Frigenti volvía a tomar la palabra y ha disparado de nuevo: "A sus hijas no les hizo ni puñetera gracia que se sentase aquí. Su estrategia era la de lanzar órdagos, desafiar a la dirección y la de poner a los pies de los caballos a Jorge Javier. Pero no cumplió su objetivo. Quiso llevar a todo el mundo al barro. Se las da de profesional y no consintió que le pusieran un vídeo. No vino a hablar de lo que la gente quería escuchar y no le dio a este programa lo que le tenía que haber dado. Ha sido una incoherente y ha tenido muy mala uva y ha mostrado muy mala cara".

Belén Esteban en 'Sálvame'.

Para concluir, la última en analizar la entrevista de Campos ha sido Belén Esteban (46): "Tengo que ser sincera. No me gustó nada la entrevista. Creo que lo traía todo muy bien preparado desde casa. ¿Una entrevista blanca? Eso era en Qué tiempo tan feliz, no en Sábado Deluxe: Edmundo, Carmen, Terelu, su nieta... Vamos a ver, no. Si hubiera sido mi madre, te habría llamado y te hubiera dicho 'levántate y vete'. Tantos años en televisión... y no estuviste bien". Para poner la puntilla, Frigenti ha vuelto a intervenir dando la nota final: "Me da igual, es que lo voy a decir. Para mí fue mezquina".

