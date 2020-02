La vida llena de contrastes entre Gema López y su exmarido dos años después de su divorcio

Hace exactamente dos años Gema López (48 años) se convertía, por primera vez, en la protagonista de la noticia de forma inesperada. Ella, periodista del corazón que pasó de una trayectoria intensa en la calle siguiendo los pasos de famosos a comentar exclusivas desde la deseada silla de Sálvame, fue ese día el nombre más pronunciado y buscado de la prensa rosa. La noticia de su divorcio estallaba ante el mundo pero no había mención a tal información en el programa en el que colabora. Ahora, justo dos años después de que se destapara uno de los aspectos privados que más temía la comunicadora, la vida de ambos protagonistas es muy distinta.

En aquel momento al cortijo de Telecinco le fue imposible parar el goteo de historias sobre Gema que se produjeron tras conocerse su separación de Antonio Pardo Sebastián, pero en su escaleta nunca hubo ningún tipo de alusión al asunto. Más de 730 días de silencio han pasado y el día a día ha podido confirmar que sin duda el exmatrimonio ha podido pasar página definitivamente y llevar a cabo sus vidas por separado y con ritmos muy adversos.

No hay mejores testigos que los millones de espectadores diarios de Sálvame para constatar cómo Gema López ha llevado a cabo su rutina con normalidad. Acude a su puesto de trabajo con la regularidad que le corresponde y no ha alterado su agenda. Como si nada hubiera pasado. Aunque la realidad es que su ruptura se hizo efectiva meses antes de que saltara la noticia, lo que consiguió que tras la información sus sentimientos o posibles reacciones estuvieran ya muy asentadas en la calma.

Gema López se ha adentrado en el mundo de la promoción en redes como toda una influencer.

Aunque es cierto que, según hicieron saber profesionales que trabajan codo con codo con Gema a JALEOS, la periodista se ha metido de lleno en el mundo de la promoción en redes sociales y a ejercer de influencer amateur. López se ha implicado en la colaboración con diversas marca que ha publicitado en sus perfiles virtuales. Sobre todo se ha centrado en artículos de belleza, cosmética y salud, y curiosamente resulta la única forma en la que sus seguidores, que ya acumula 245.000, conozcan la parte menos periodística de Gema y se adentren en su aspecto más personal e íntimo.

Este interés en la promoción también se ha notado en el propio programa, ya que en la actualidad López realiza mucho más publireportajes y autopromos justo antes o después de las pausas publicitarias. Y su interés por la belleza también ha quedado ligeramente plasmado en su aspecto físico, porque en este tiempo ha decidido hacerse algunos retoques estéticos que le otorguen aires más rejuvenecidos.

Mientras, su exmarido, no ha cambiado precisamente de look pero no le ha hecho falta porque debido a su trabajo ya experimenta cada poco tiempo transformaciones radicales. El director y productor de Conga Producciones, empresa que creó en 2004 junto a su entonces esposa, ha ejercido de actor, profesor, fotógrafo o técnico en estos 24 meses en los que su nombre ya no está sentimentalmente ligado al de la periodista.

El currículum de Antonio Pardo ha sufrido varias incorporaciones desde que dijo adiós a Gema. Ya en su ficha de presentación figuraban inversiones empresariales en el mundo artístico. En 2001 creó la productora ETC, para montajes callejeros, y con Conga Producciones dio el salto a las creatividad cinematográfica y teatral. Infinidad de cortometrajes, películas, series de televisión, publicidad y obras sobre el escenario están en su documento laboral pero en los últimos meses ha tenido que bajar al barro y cambiar de registro para seguir con su nueva vida.

Antonio Pardo Sebastián, en una imagen trabajando que ha colgado en su Instagram.

Mientras su exmujer mantiene desde hace diez años un mismo horario y puesto de trabajo, el director artístico ha tenido que tocar diferentes palos en los últimos tiempos.

En las Navidades de 2018 impartió un curso de cine de dos sesiones para niños entre 6 y 12 años. Por aquel ejercicio de profesor cobró 907 euros. Meses después se adentró en un aspecto que aún no había tocado del mundo del cine, la faceta de director de fotografía y lo hizo en la película de ciencia ficción ton una trama de apocalipsis zombie dirigida por Raúl Mora. Al mismo tiempo y aún en la actualidad, Antonio es profesor y coreógrafo de esgrima en el centro Víctor Ullate de Alcorcón, una escuela Danza y Artes Escénicas. Esta disciplina de lucha denominada "esgrima escénica" también la imparte en la Unión de Actores de Madrid.

Antonio Pardo, en su faceta como director de cine.

Estas puntuales profesiones han sido tan inesperadas que como surgieron fuera de su oficio habitual de director no le ha dado tiempo a incorporarlos en la biografía que tiene a la vista de su página web oficial. De hecho su historial solo está actualizado hasta 2012. Pero sí mantiene los apartados de imágenes y fechas de espectáculos cuidados con atención.

Con todo ello, este inicio de febrero, cuando se cumple el segundo aniversario del estallido de la noticia que más 'desnuda' dejó a Gema López se puede confirmar que la vida de cada uno de los protagonista ha transitado de forma muy dispar. Ella en un puesto fijo y mediático; y él sin parar de cambiar de oficio y en pleno anonimato.

