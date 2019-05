Desvelamos el éxito internacional del corto que protagonizó Gema López con su exmarido

Hace más de 10 años, Gema López (48 años) abandonó su papel como periodista y se enfundó en la piel de una joven castellana, que se ve envuelta en una turbulenta historia de duelos y amores imposibles. Fue su primera incursión en el mundo del cine con el cortometraje El Tercer Día, coprotagonizado y dirigido por su entonces pareja, Antonio Pardo.

Trailer de 'El Tercer Día', el corto protagonizado por Gema López y dirigido por Antonio Pardo

12 años después, JALEOS ha hablado con el director de cine sobre el éxito internacional posterior que consiguió la película y el poco tiempo que queda para que todos puedan disfrutar de ella de forma libre.

"El corto fue mi ópera prima, me puse a los mandos de la dirección, producción, interpretación y coreografías de esgrima", ha explicado a este medio Antonio Pardo, quien ha asegurado que terminó agotado, pero fue "una locura maravillosa que difícilmente repetiré".

El cortometraje se rodó en el año 2006 en un palacio de Sepúlveda que perteneció al conde Fernán González. Con él, el exmarido de Gema López quería contar una historia basada en el libreto teatral de Manuel Sánchez Vicente. Los hechos se desarrollan en torno a una ley castellana del año 1076, según la cuál todo hombre tenía derecho a matar a otro que le hubiera deshonrado, pero transcurridos tres días.

Gema López y Antonio Pardo Sebastián durante la grabación del corto. Conga Producciones.

Una obra compleja, en la que tanto Antonio como Gema hicieron su mejor papel para conseguir un resultado que gustó tanto dentro como fuera de España. "Con tanta responsabilidad es fácil cometer errores, la ilusión y mi pasión por el cine fueron los motores de aquel proyecto" y "afortunadamente todo salió bien", ha explicado a este periódico.

Tan bien salió, que la pieza recibió un gran reconocimiento a nivel internacional. "La sorpresa es que tuvo un gran éxito en los distintos festivales en los que estuvo seleccionado", ha asegurado el propio Antonio.

"De repente, nos mandan una carta porque nos invitan al Festival Internacional de Fargo, en Dakota del Norte. Es un festival bastante conocido en Estados Unidos", a lo que se sumó poco después otra "invitación al festival de Honolulu en Hawai" en el que sí estuvo presente Gema López y donde "nos dieron un premio a la calidad cinematográfica".

Gema López durante la grabación del corto 'El Tercer Día'. Conga Producciones.

Ambas invitaciones suponen un gran reconocimiento para un joven director de cine que realiza su primer gran trabajo. Pero, para alegría de la pareja, ahí no terminó el éxito: una productora canadiense estaba interesada en hacerse con los derechos de autor.

"Después de todo esto, una productora canadiense nos compró los derechos y lo emitió en un canal solo de cortometrajes en Canadá. Se emitió un par de veces en ese país, y por cada emisión nos mandaban a casa un cheque con unos 500 dólares canadienses (333 euros)", ha explicado.

Ahora, casi 10 años después de este periplo internacional y una vez que la empresa ha dejado de tener los derechos del cortometraje, Antonio Pardo desea subirlo a diferentes plataformas para que esté accesible para todos (por el momento solo está el tráiler).

"Lo he intentado subir, y me dio un poco de pereza porque era antiguo. Ahora estamos intentando volver a subirlo pero quiero ver en qué calidad lo podemos subir, para conseguir el mejor resultado. Así, dentro de poco se subirá a distintas plataformas", ha asegurado.

Un año divorciados

El pasado 1 de febrero de 2018, Rumore desvelaba que Gema López y Antonio Pardo Sebastián habían decidido divorciarse de mutuo acuerdo y de manera amistosa. La periodista, siempre hermética con su intimidad, pasaba a ser noticia y su vida privada, noticia: la tertuliana de Sálvame se convertía en personaje (salvo en su programa, donde este tema nunca se tocó ni parece que se vaya a tocar).

En este tiempo la pareja ha demostrado que mantienen una buena relación, sobre todo por la hija que tienen en común. Esta sintonía quedó patente en el 47 cumpleaños de Gema, pues fue Antonio el encargado de llevar a la menor al restaurante donde iban a festejar esta fecha especial.

Su amistad también es visible en sus redes sociales, donde se siguen mutuamente. Son pocas las publicaciones del actor a los que la periodista no da like. Y, aunque es cierto que el indicar que te gusta una fotografía en estos tiempos es casi un movimiento inconsciente, la periodista también comenta algunas de ellas.

Asimismo, en las redes tienen algunos amigos en común que no dudan en interactuar a través de estas plataformas con el actor. De todos estos conocidos que comparten, cosa normal después de tantos años de relación, una de las más conocidas es María Patiño (47), quien no deja pasar una fotografía del actor sin darle like.

