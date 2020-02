Qué fue de Nicky ('GH'), el hombre que jamás encontró los papeles de la paella

Corría el año 2004 y el programa Gran Hermano se encontraba lleno de vida y oxígeno gracias al favor de la audiencia. El formato producido por Zeppelin TV inauguraba por todo lo alto su sexta edición con un casting que no dejó indiferente a nadie. Entre las 13 personas seleccionadas originariamente, hubo tres abandonos voluntarios. El primero de ellos el de Mercedes García (49 años), al encontrarse en la casa con su exnovio y la última exnovia de éste. Los otros dos participantes que quisieron dejar la casa motu proprio fueron Ángel Díaz (38) y Sandra Crespo (43): simplemente no aguantaron la presión.

Pero entre los concursantes había personas con ganas de vivir la experiencia y deseos también, por qué no, de hacerse un hueco dentro del siempre complicado mundo de la televisión. Entre ellos, Nicolás -Nicky- Villanueva, un hombre de 30 años que se convirtió en la primera transgénero en participar en Gran Hermano. Su incursión en el reality, más allá de las polémicas por sus descarnadas broncas, sirvió también para visibilizar ante el gran público de la televisión una realidad hasta entonces poco conocida: la de los hombres transexuales.

Nicky y Eloisa en 'GH': los papeles de la paella

En la histórica videoteca de la televisión de entretenimiento hay determinados momentos que nacen de Gran Hermano, bien por sus protagonistas, bien por las frases pronunciadas por sus concursantes. Desde el "¿quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?" de Jorge Berrocal (45) en su primera edición hasta el, "¿dónde están los papeles de la paella?" de Nicky Villanueva en la sexta entrega del programa. Para poner en contexto: en plena prueba semanal, Eloísa, compañera y enemiga del asturiano en Guadalix, le daba órdenes sobre cómo debía entregar una paella mientras, Nicky no terminaba de atender, al estar recién levantado. La bomba terminó estallando.

Hasta nueve veces preguntó Nicky a Eloísa "¿dónde están los papeles de la paella?". Pero sus discusiones dentro de la casa no solo tuvieron un objetivo. Otro de ellos fue Beatriz, conocida para el gran público como Bea 'La Legionaria' (38) por su participación dentro del cuerpo. Sus roces fueron tan fuertes que Gran Hermano les dio la oportunidad de ingresar juntos en un experimento llamado Gran Hermano: El reencuentro, emitido en el año 2010, seis años después de que se conocieran -y odiaran- públicamente. Pero, ¿qué fue de Nicky Villanueva? ¿A qué se dedica en la actualidad?

Nicky Villanueva en 'Gran Hermano: el reencuentro'.

En los últimos años, su nombre ha vuelto a estar manchado de polémica y oscuridad. En el año 2012, fue víctima de una brutal agresión a la salida de una discoteca en su Gijón natal. Él mismo aclaraba que se encontraba hundido psicológicamente porque el problema realmente no iba con él: "Efectivamente, se generó en un establecimiento un conflicto al lado de donde estábamos mis amigos y yo, y al agacharse el chico que iba a recibir el golpe y estar yo detrás, gratuita y desafortunadamente la agresión me la llevé yo", declaraba en El comercio. Unos años después de esta agresión que trascendió a los medios de comunicación, en 2017, Nicky volvía a la primera línea de la actualidad informativa por una controversia aún más grave. Su novia lo denunciaba por presunto delito de acoso e injurias. En la entrevista de la citada publicación, el ex gran hermano aprovechaba para aclarar que todo aquello había quedado en un mal sueño y que había salido completamente absuelto de todas las acusaciones.

"La realidad de los hechos fue que salí absuelto, porque la denuncia no se sostenía por ningún lado y gracias a la verdad de los hechos todo fue desestimado. La juez no decretó ninguna medida de alejamiento ni medidas cautelares ni nada de nada en violencia de género, como quería la denunciante, cuyo nombre no quiero ni mencionar porque no la quiero ni recordar. [...] Aquí se puede acreditar con la sentencia firme y documentación judicial, no hay trampa ni cartón. Confié plenamente en la justicia y gracias a ella y a la verdad salí libre de esta denuncia absurda y sin sentido que tanto daño me hizo. Triunfó mi verdad", concluyó.

Nicky Villanueva.

En la actualidad, quién sabe si por sus pleitos judiciales o por vocación tardía, Nicky Villanueva es un flamante estudiante de Derecho en la Universidad de Oviedo. Además de cumplir con sus labores académicas como futuro letrado, el joven saca también tiempo libre para practicar natación y pádel en El Molinón spinning, club deportivo ubicado de la citada localidad asturiana. Otra de sus grandes pasiones en la moto con la que viaja por los bucólicos pueblos del Principado y cómo no, salir con los amigos a cenar y tomar sidra de su tierra.

