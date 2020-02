Cuatro cortes bob para un cambio de 'look' a la última

El corte bob es todo un clásico de la peluquería mundial con tantas versiones que es casi imposible decidirse por uno. David Lesur, director de formación de David Künzle nos sugiere tres de ellos para esta temporada: el beveled (short) que es un biselado con base cuadrada, el layered, con más capas y aspecto desestructurado y el blunt bob, corto, despuntado, sin capas y dejando el cuello al descubierto.

Para quienes no se atrevan a cortarse la melena, también está la opción del falso bob, ya sea pulido, despeinado o con rizos.

1. Fake bob

El falso bob es perfecto para un cambio de 'look' puntual.

El falso bob es un peinado sumamente cómodo, que no requiere excesivo trabajo y lo mejor de todo, es sinónimo de elegancia, glamour y sofisticación: "Se trata realmente de un falso carré, perfecto para un cambio de look puntual, sin necesidad de cortar el cabello ni pasar largas horas frente al espejo. Es más fácil y queda mejor sobre el cabello ondulado y capeado, en casa puedes crearte las ondas usando plancha o tenacillas, debe fijarse con laca y a la hora de realizarlo, conviene apartar el pelo de la parte superior para poder cardar el de la parte inferior trasera, recogiéndola en un moño suelto pero bien sujeto, que será nuestra base para las mechas superiores que dejaremos caer en pequeñas secciones".

Existen muchas maneras de llevar un falso bob, se le puede dar un aspecto "sucio" para un evento informal o tipo short bob con volumen para una fiesta de noche, lo importante es tener claro el que mejor va con tus facciones, rasgos y tono de piel, sólo hay que atreverse.



2. Blunt Bob

El corte blunt bob favorece cualquier tipo de rostro.

Es un peinado muy adaptable a cómo tengamos el pelo y también fácil de llevar y peinar sin que nos quite excesivo tiempo: "Es un corte que favorece todo tipo de rostros y también cabellos, desde finos a gruesos, lisos, rizados… que no deja de ser el carré de toda la vida pero dos centímetros por debajo de la mandíbula, sin capas pero con las puntas desfiladas, que quedan muy bien con navaja siempre que se pueda, no por ejemplo si se tiene un pelo rizado o fosco.

Más que un corte francés, es parisino. Es un look sumamente favorecedor, elegante y versátil, además de cómodo, con la ventaja de que dependiendo de la ocasión, podemos transformarlo y darle un toque grunge y desenfadado, o bien optar por algo más glamuroso y sofisticado". El blunt bob es perfecto para afilar una cara ovalada pero también para mujeres de rasgos más marcados y duros, si lo dejas más largo: "Tal vez sea uno de los cortes más demandados que existen, también ultrafemenino. Para un rostro redondo, cuadrado o alargado, se ve igualmente bien ya sea en corto, largo, desfilado, degradado, con flequillo recto o largo y en diagonal, con o sin raya. Otra ventaja es que resalta el cuello notablemente".



3. Beveled bob

Nathalie Portman lució un corte 'beveled' bob en la película 'León'.

Se trata de un corte con base cuadrada que va de corto a largo, es decir, biselado: "La parte más corta va desde donde empieza la nuca, alargándose ligeramente a medida que llega hacia la parte delantera. Es un corte que se volvió a popularizar en los años 90 con el personaje de Mathilde de la película francesa Léon de Luc Besson, al que dio vida la actriz israelí Natalie Portman (38). Puede ser con o sin flequillo, existiendo varias versiones".



4. Layered bob

El 'layered' bob es ideal para caras finas y ovaladas.

Es otra versión del corte beveled pero con capas y más desestructurado. Es una tendencia inspirada en los años 30 y la estética Louise Brooks, la verdadera pionera entre las celebrities del corte bob. Favorece mucho a las caras finas y ovaladas. "No lo aconsejo tanto en un rostro muy redondo o de cuello ancho".

