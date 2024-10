Rocío Osorno vuelve a los 80s con este 'look': chaqueta de cuero, accesorios grandes y flequillo hacia delante

Las viejas tendencias siempre vuelven. La moda es un proceso cíclico y son muchas las que rescatan del pasado estilismos con los que han crecido y que sirven de inspiración a las nuevas generaciones.

Y es que, el estilo de los años 80, donde lo que destacaba eran los tonos neón, accesorios grandes y mucho cuero, aún sigue presente en las pasarelas más populares y como no podía ser de otra forma, en las influencers más destacadas.

En esta ocasión, la diseñadora de moda sevillana, Rocío Osorno (36 años), no ha dudado en enseñar a través de su cuenta de Instagram cómo ha rescatado el look ochentero, volviéndolo a poner de moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocioosorno)

Bajo el título '80'S vibes', Osorno compartía un post en sus redes sociales donde muestra un vídeo con un look de lo más ochentero. "Gracias a la peli de Whitney estoy completamente invadida por un espíritu ochentero que me encanta. Tengo una carpeta llena de looks de inspo con pantalones de cuero y top negro y ahí van cuatro versiones más con tendencias actuales", confesaba la influencer.

A través de distintos estilismos, entre los que destacaban tonalidades negras, looks con brillos, accesorios grandes, dorados y el flequillo hacia delante, Rocío Osorno daba las claves para poder volver a la década de los 80 sin dejar atrás las costumbres de este 2024.

Unos estilismos a los que añadió diversas chaquetas, entre ellas, una torera con mucha pedrería. Una prenda perfecta para salir de noche o acudir a un evento con alguna temática un tanto más concreta.

Aunque en esta temporada el color predominante es el burgundy, tal y como se ha visto en las tiendas de moda y pasarelas por excelencia, los estampados también serán una de las claves de moda más solicitadas para este otoño. Algo que parece tener muy claro Osorno, pues ha querido añadir a sus looks ochenteros una blazer con estampado de leopardo.

Inmediatamente, Rocío ha recibido numerosos comentarios positivos en su post de Instagram en los que se apoya la vuelta de las tendencias ochenteras a este presente 2024.