Violeta Mangriñán sufre anorexia: "No soy una enferma terminal, pero me está quitando la vida"

Violeta Mangriñán (26 años) se ha sincerado con sus seguidores a través de su canal de Mtmad: está pasando uno de sus peores momentos. Y es que, después de un tiempo estable y sin grandes sobresaltos en su vida la salud le ha dado otro disgusto. Vuelve a sufrir un Trastorno de Conducta Alimentaria (TCA), ese por el que tanto sufrió en el pasado y que creía superado: la anorexia. "Hoy no os saludo con la misma efusividad que siempre. El tema que voy a tratar es bastante serio y a mí me está quitando la vida", ha comenzado narrando.

Lo cierto es que Mangriñán llevaba varios días un tanto desaparecida de las redes sociales, y las preguntas de sus seguidores no se han hecho esperar. Si bien al principio consiguió sortearlas como pudo, finalmente ha dado un paso al frente y le ha plantado cara al problema que sufre. Fuerte, se ha sincerado: "No soy una enferma terminal ni mucho menos, pero sí tengo un problema, y el primer paso para solucionarlo es reconocerlo. Sabéis que tengo un problema con la alimentación. Lo he contado y me podía callar".

Y añade: "Normalmente, intento comer sano de lunes a domingo, pero un día me salto la dieta, y esos días que lo hago me siento muy mal hasta el punto en el que, después, me tiro dos o tres días sin comer, y es mi propia pareja Fabio (29) la que me dice 'ya está bien, necesitas ayuda'".

En pleno descargue, ha confesado que se desahoga mucho con la pareja de Kiko Matamoros (63): "A la novia de Kiko, Marta López (23), la tengo martirizada, pero porque ha pasado por un problema igual y siempre tendemos a desahogarnos con quienes nos pueden entender mejor. Yo llamo a mi madre o mis amigas, y no me entienden. Mi novio tampoco me entiende. Necesito a alguien que se ponga en mi situación, y ella me está ayudando muchísimo. Porque yo sé que porque un día que me coma un helado no pasa nada, pero no puedo evitarlo: al día siguiente me siento TAN mal…".

Asegura que no ha sido nada fácil abrirse en su canal: "Contarlo me da vergüenza, porque me cuesta compartir mis debilidades o mis 'trapos sucios', pero me pasa eso, necesito ayuda, la he buscado y la he encontrado. Antes, cuando vivía en Valencia, tenía una psicóloga, pero ahora por la Covid y por trabajo, no me viene bien ir tan de seguido hasta allí, así que he tenido que buscar ayuda más cercana en Madrid, porque no puedo seguir así".

La otra dolencia de Violeta

Su bautismo de fuego fue en uno de los programas con más recorrido de Mediaset, Mujeres y hombres y viceversa, donde ejerció como tronista después de haber sido pretendiente de Albert Barranco (25). Este giro es vital para comprender por qué Mangriñán cuenta con cifras dignas de una celebrity en las redes sociales: más de un millón de cuentas la siguen en Instagram, donde publica prácticamente todo lo que le sucede en su día a día. Esa es la razón por la que cada paso que da es sinónimo de debate.

El tema de la salud, como ha demostrado esta semana, es muy habitual en sus vídeos, y siempre lo aborda. Hace un tiempo, Mangriñán confesó otra dolencia que padece. Al parecer, la extronista sufría muchas bajadas de tensión y se sentía más cansada de lo habitual, por lo que decidió visitar a su médico. El diagnóstico, el siguiente: "Tengo una enfermedad autoinmune en las tiroides. Lo que hace es que un día de buenas a primeras se pueden disparar y me da hipertiroidismo o hipotiroidismo".

Mangriñán reconoció que sus niveles de tiroides estaban bien y que solo debía cuidar su dieta, evitando la sal yodada, y acudir a revisión médica dos veces al año. En efecto, según señalan los especialistas, una de las causas más comunes de los trastornos en la producción de hormonas por parte de esta glándula, tanto por exceso como por defecto, puede estar causada por una enfermedad autoinmune. En el caso del hipertiroidismo, es decir, cuando la tiroides fabrica un exceso de hormonas, una de las razones puede ser la denominada como enfermedad de Graves, por la cual los anticuerpos del sistema inmunitario estimulan esta glándula para producir demasiada T4.

