Diego Matamoros, obligado a despedirse de su canal de Mtmad por las secuelas de la Covid

"Esto no es un adiós, es un hasta luego". Así ha comenzado Diego Matamoros (34 años) el último vídeo de su canal de Mtmad, Borré Cassette. Un capítulo que ha utilizado a modo de despedida, ya que estará ausente de la plataforma. Eso sí, según ha reiterado a lo largo de la emisión, será momentáneo.

"Necesito parar, necesito depurarme, necesito estar tranquilo, pensar las cosas, ir poco a poco y coger con fuerza las próximas aventuras", ha explicado el hijo de Kiko Matamoros (63) antes de agradecer a Mtmad por darle la oportunidad de mostrar parte de su vida.

Una de las razones de su retiro tiene que ver con las secuelas que le dejó la Covid. Aunque ha asegurado que a día de hoy se encuentra "fuerte", ha desvelado que desde hace semanas arrastra las consecuencias de la enfermedad. "Llevo seis meses sin olfato y se me disparan mucho las pulsaciones. En cuanto me muevo, me ahogo todavía bastante", ha explicado el que fuera concursante de Supervivientes. Diego Matamoros, además, ha comentado que últimamente tiene la oxigenación en sangre más baja de lo que debería ser. De ahí que quiera alejarse por un tiempo de su canal de Mtmad.

"Estoy tratando de cuidar mucho mi cuerpo y estas semanas las voy a utilizar para cuidarme más", ha comentado Diego Matamoros que aprovechará los próximos días para hacerse pruebas y revisar su salud. El hermano de Laura Matamoros (27) no ha querido irse sin asegurar que muy pronto estará de nuevo compartiendo sus aventuras, a través de Borré Casette. "Os espero en unas semanas, cuando la vida te da palos y te quedas tirado en el suelo, nada mejor que borrar la cinta y grabar de nuevo encima", ha dicho.

Este lunes, Diego Matamoros también ha recurrido a su perfil de Instagram para enviar a sus seguidores un mensaje lleno de esperanza. "La verdad que nunca me ha importado tirar para adelante si he creído en algo, da igual los palos que ponga la vida que ya me encargaré yo de saltarlos. Da igual el hasta cuándo, lo importante es que estoy aquí", ha escrito.

Positivo en coronavirus

El pasado mes de marzo, cuando apenas comenzaba el estado de alarma, Diego Matamoros dio positivo en coronavirus. Entonces presentaba síntomas que persisten a día de hoy. "Llevo unos días enfermo. No tengo olfato, ni gusto, tengo dolor en el pecho, tos, cansancio generalizado y de vez en cuando fiebre no muy alta, 38,1 o 37,8. Por no hablar de los dolores musculares”, decía entonces el televisivo que, durante su aislamiento contó con la ayuda de su hermana Laura. En alguna ocasión, el hijo de Kiko Matamoros mostró cómo la influencer se había convertido en la mejor cuidadora a distancia. Para hacerle más llevadera la enfermedad, en ese momento le hacía la compra y se la dejaba en la puerta de su casa.

Tras varios días con coronavirus, Diego Matamoros anunció en sus redes sociales que, finalmente, había dado negativo en el test. No obstante, cuando ya han pasado casi siete meses, sigue sufriendo las consecuencias de la enfermedad. Secuelas que lo han obligado a hacer un parón.

[Más información: 'Los Matamoros', el nuevo 'reality' familiar que ocuparía el lugar que dejaron 'Las Campos']