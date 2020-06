Carla Barber y Diego Matamoros, el segundo y apasionado beso con el que pregonan su amor

Una semana después de confirmarse la relación entre Diego Matamoros (33 años) y Carla Barber (30) a través de ese apasionado beso que compartían ambos en sus redes sociales, la pareja continúa dando muestras públicas de su inmenso amor y de la plácida etapa por la que están atravesando. Este viernes, Carla y Diego han vuelto a 'colgar' en sus perfiles de Instagram la misma fotografía en blanco y negro de ambos besándose mientras el hijo de Kiko Matamoros (62) agarra la cintura a su novia.

Primero ha sido Barber quien ha publicado la instantánea bajo una escueta, pero poderosa palabra: "Invencible". En letras mayúsculas y acompañada de un corazón negro. A los minutos, Diego le contestaba en su muro: "Imparable. Qué ganas de verte ya". Pero ahí no se quedaba su dedicatoria de amor.

A las pocas horas, el hermano de Laura Matamoros (27) le ha dedicado una publicación a su flamante pareja con la misma foto en blanco y negro, con la salvedad de que él posteaba una reflexión: "Besa como quieras vivir". No cabe duda de que ambos están viviendo un momento pletórico. Un intenso despliegue de amor que coincide con el hecho de que este pasado miércoles una revista del corazón desvelaba que la expareja de Diego, Estela Grande, había rehecho su vida con un futbolista del Getafe.

Fue hace poco más de una semana cuando saltaron a los medios de comunicación los rumores de que Diego y Carla Barber habían sido 'pillados' en plena calle mostrándose cariñosos. Unas especulaciones que se confirmaron al día siguiente con la publicación de unas fotografías en las que se les podía ver compartiendo besos. Una avalancha de pruebas que llevó a la pareja a hacer público de manera oficial su romance a través de sendas publicaciones en sus redes sociales, con una fotografía en la que aparecían besándose.

"El mejor regalo de mis 30. Caído del cielo", escribió la doctora estética junto a la publicación; mientras que Diego Matamoros comentó en su perfil: "La vida te sorprende... (estrellas en el universo)". Las reacciones a esta confirmación oficial no se han hecho esperar. Laura Matamoros, hermana de Diego, comentaba en el perfil de Carla con un revelador "Entonces cuñi, ¿no?". Otra de las que mostraba su alegría en el perfil de la doctora fue Mila Ximénez (68): "Nunca te he visto tan guapa como ayer. Se te nota tanto". Ya su historia de amor era oficial y no había que esconder. De hecho, comienzan a no hacerlo y ya es la segunda vez que se dedican palabras de amor en las redes.

El pasado mes de abril, saltaban los rumores de una posible reconciliación con la modelo después de que Diego comentara en una de sus fotografías lo siguiente: "Fue una puesta de sol preciosa y lo que vino después también. Pero, en general, fue maravilloso todo el viaje en sí". Unas esperanzas que ahora se disipan con la llegada de una nueva mujer a la vida del joven y con la nueva ilusión deportiva de Estela. La modelo reconvertida en colaboradora del programa Viva la vida confesaba hace un par de semanas que la reconciliación con su exmarido era imposible: "Algo se ha roto", expresaba. Aunque en vista de las últimas noticias de ambos, parece que desde hace un tiempo tomaron rumbos diferentes y recuperaron la sonrisa junto a otras personas.

Estela Grande junto a Juan Iglesias, en un montaje de JALEOS.

La modelo ha empezado una relación con Juan Antonio Iglesias Sánchez, futbolista del Getafe Club de Fútbol. Tiene 21 años y es natural de Valladolid, pero ha vivido en diversos puntos de la geografía española debido a su trabajo. Ha vivido en Logroño durante varias temporadas cuando fichó por el equipo local y ahora reside en Madrid, tras ser solicitado por el club getafense.

Sin embargo, a pesar de la distancia siempre se las ha ingeniado para estar con los suyos. Es muy familiar, está estrechamente unido a su hermano Gonzalo, y nunca se separa de su perro, un pastor alemán llamado Gant que tiene incluso su propia cuenta de Instagram. Estela y Juanito -como se hace llamar en sus redes- ya se han citado en persona en varias ocasiones, justo cuando la capital española pasó a la fase 1. No obstante, aunque ella sí le sigue en las redes sociales, él no le ha devuelto el follow hasta el momento, quizá por no llamar la atención y convertir su vida en una historia mediática.

