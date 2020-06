El recuerdo que Diego Matamoros no quiere borrar de su ex, Estela Grande

Hay recuerdos que tardan en borrarse, y si no que se lo digan a Diego Matamoros (34 años). Pese a que el hijo del colaborador de Sálvame hizo pública a comienzos del mes de junio su relación sentimental con la modelo y médico estético Carla Barber (30), parece que aún permanecen frescos en su memoria algunos de los momentos más especiales que vivió junto a la que fue su mujer, Estela Grande (26). Si bien es cierto que el ahora influencer muestra sin trapujos a través de las redes sociales el amor que siente por su nueva pareja, la fotografía de su perfil de Instagram pertenece al día que contrajo matrimonio con la que ahora es su ex. Una imagen que ven a diario sus casi 400.000 seguidores.

Ataviado con un elegante traje azul marino de raya diplomática, camisa blanca y una llamativa corbata con estampados geométricos, así es cómo Diego Matamoros dio el 'sí quiero' a Estela Grande el 13 de julio del 2019 en la Finca Prados Moros de Madrid. Un día muy especial que el exsuperviviente rememora de alguna forma cada vez que utiliza la conocida aplicación. A casi un año de que se cumpla el aniversario del fallido matrimonio, el hijo del colaborador ha optado por mantener la imagen de ese especial momento como 'carta de presentación' de su Instagram, detalle que contrasta con los besos que en las últimas semanas ha mostrado en sus historias junto a Carla Barber.

Tras año y medio de matrimonio, en febrero de 2020, Estela y Diego decidieron dar por finalizada su relación. El paso de ella por Gran Hermano VIP dinamitó su historia de amor por culpa de la estrecha relación de la que entonces era mujer de Matamoros y Kiko Jiménez (27). Meses después, Estela reconoció en Las escaleras de las emociones de Vive la vida cómo se resquebrajó definitivamente su amor. "Me he sentido 100% culpable. Durante esta cuarentena me he dado cuenta de que no he sido responsable al 100%. Lo que yo viví en GH VIP para mí tampoco era malo, ningún crimen. En ese momento no me sentí culpable".

"He luchado mucho por esta relación pero ya no quiero luchar más. Necesito admirar y que me admiren, que solo sea sumar, porque llegó un momento que nos estábamos restando el uno al otro". "Pensaba que él me complementaba y me sentía segura a su lado. Pensaba: ¿cómo me iba a enfrentar a la vida sola? Ahora sé que sí. Yo soy dueña de mis decisiones", añadió.

Estela Grande y Diego Matamoros han rehecho sus vidas a día de hoy. Él ha encontrado el amor junto a la médico estética Carla Barber, mientras que ella ha comenzado una relación con Juan Antonio Iglesias Sánchez (21), un jugador del Getafe Club de Fútbol.

Ambos han logrado superar su ruptura y sus corazones vuelven a estar ocupados. El hijo del colaborador de televisión está feliz como muestran todas las stories que publica en las que aparece compartiendo su día a día junto a la canaria. En cambio, Estela, que siempre ha sido una persona más reservada, mantiene un perfil más bajo en su nueva historia de amor.

