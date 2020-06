El día más difícil para Ana Obregón: su cita anual junto a Álex Lequio que ya no será igual

Ana Obregón (65 años) vivirá este 23 de junio de una forma muy diferente a como lo ha hecho estos 28 años atrás. Esta fecha está marcada de manera muy especial en el corazón de la actriz -y por supuesto también en el de Alessandro Lequio (59)- porque fue cuando dio a luz a su hijo, Álex Lequio.

Durante todos estos años, madre e hijo se despertaban en este día previo a San Juan sabiendo que les esperaba una jornada de felicidad, familia, amigos, mucho cariño justificado y regalos. Han sido 27 cumpleaños con celebraciones especiales y en las que Ana siempre disfrutó de la compañía de su hijo. Pero el joven Álex se fue antes de tiempo, el pasado 13 de mayo se apagó su luz para siempre tras años de batalla contra el cáncer y no podrá soplar las 28 velas de este 2020.

La actriz amanece este martes sabiendo la fecha que es. Pensando en que hace 40 días estaba despidiendo al hombre de su vida, con el que tanto ha luchado y ha vivido intensamente. Pero quizá también piense en la sonrisa eterna y el optimismo de su hijo y coja fuerzas para celebrar feliz este día, porque esté o no esté él presente, es el aniversario del día que se convirtió en madre, la faceta de la que más orgullosa debería estar.

Hace justo un año, la actriz recuperaba la foto con la que Alessandro Lequio y ella mostraron por primera vez al mundo a su hijo en común en la portada de una revista del corazón. La mirada dulce y fija de Ana hacia ese bebé nunca cambió.

"Siempre pensé que este momento era el más feliz de mi vida, tenías solamente 24 horas y llegaste para dar un significado a mi existencia. Me equivocaba. El momento más feliz de mi vida es hoy, cumples 27 años y has vuelto a nacer. Como a ti te gusta, sin dramatismos. Tu cumple el año pasado lo pasamos solos en un hospital en Nueva York, recuerdo que recorrí Madison Avenue buscando velas y tarta que no pudiste comer ante un futuro incierto. Este año lo has festejado lleno de neutrófilos, mucho pelo, amigos que te quieren y mandándome fuera de casa para hacer un fiestón. Eres mi lección de vida. El guerrero sonriente, generoso, mágico y solidario. Te quiero infinito #felizcumpleaños", escribía García Obregón hace 365 días exactos.

Tal y como ella misma contaba entonces, el cumpleaños de 2018 fue extraño, entre tratamientos y a más de 8.000 kilómetros de casa. Madre e hijo se encontraban entonces inmersos en la lucha contra el cáncer en la Gran Manzana y por eso, la actriz decidió no compartir ninguna felicitación pública a su hijo en ese momento. Aquel inicio de verano fue silencioso. De marzo hasta mediados de julio Ana no mostró ninguna actividad en sus redes porque estaba volcada en la enfermedad de su hijo y en hacerle compañía en la ciudad que nunca duerme.

Sin embargo, ese 23 de junio de hace dos años tampoco faltó el cariño de los suyos para Álex. Su novia voló por sorpresa a Nueva York para estar con él en ese día tan especial. Hubo regalos, tarta y deseos que pedir.

Un año antes, nada hacía sospechar la batalla que se avecinaba en sus vidas. De hecho, fue un cumpleaños muy bueno el de 2017, porque sus padres posaron junto a él, una unión de los progenitores que se acentúo aún más con la enfermedad y todavía más tras la muerte de Álex.

Para aquella ocasión Ana compartió dos fotografías. La primera pertenecía al primer añito de vida del joven: "No me puedo creer que hayan pasado 24 años desde esta foto! Felicidades @alessandrolequiojr. Fuiste, eres, y siempre serás el significado de mi vida. Te quiero #cumpleañosfeliz #madreorgullosa". Y horas después mostró la foto actual junto a Alessandro Lequio: "Lo que une un hijo no lo separa nada. Felicidades @alessandrolequiojr. Naciste en la noche más mágica del año. #padresorgullosos".

Este martes, su hijo, "su hombre, su vida, su todo" cumpliría 28 primaveras, pero el fatal destino ha hecho que no pueda ser así. Será un día difícil para su 'madre biónica', siempre al lado de su "grandullón" para lo bueno y para lo malo.

Sin embargo, la pasión de Ana por su hijo sigue intacta, y hoy más que nunca. El 80 por ciento de las fotografías que publica en su Instagram son junto a Álex, y la mayoría de ellas de cuando el empresario era aún un niño.

La maternidad fue la faceta más satisfactoria de cuantas ha experimentado. "El día más feliz de mi vida fue cuando naciste tú. Aunque tus primeras palabras fueron 'papá' y me cabreé un montón, he estado orgullosa de ti cada día", escribía en sus redes por el 24 cumpleaños de su hijo.

Otro de los cumpleaños más especiales de Álex tuvo lugar hace justo una década. El joven cumplía la mayoría de edad, los ansiados 18 años por los que Alessandro y Ana posaron ante los medios junto a su hijo ya adulto en una fotografía que ha pasado a la historia.

Fue entonces cuando comenzó a fraguarse la faceta pública de Álex y toda España descubrió lo educado, divertido y carismático que era. Algo de lo que su madre quiso presumir con un vídeo que compartió en Instagram de imágenes caseras de la infancia de su pequeño. Un contenido repleto de recuerdos que este martes toman un peso muy especial. Feliz cumpleaños, Álex.

