Las redes sociales 'se comen' a Pelayo y a Violeta Mangriñán por comprar perros de miles de euros

Cuando se cuentan por miles los animales de compañía que pasan sus días en protectoras refugios esparcidos por todos los rincones de nuestro país, cuidados por voluntarios, pero sin el calor de un hogar que les brinde una segunda oportunidad, que se siga fomentando la cría como un negocio parece bastante incoherente. Y es que es triste pagar miles de euros por un perro cuando muchos se irían gratis con sus nuevos dueños para darles el mismo amor.

La que fuera tronista de MHYV y exconcursante de Supervivientes, Violeta Mangriñán, se llevó una gran sorpresa el pasado 14 de febrero cuando su pareja Fabio Colloricchio, compañero de reality, le regaló por San Valentín un cachorro de raza Pomerania. Desde ese mismo momento, Canela —que así se llama la perrita— es una habitual de las redes sociales de ambos, que están pasando el confinamiento en Madrid:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabbio (@fabio_colloricchio) el 14 Feb, 2020 a las 6:26 PST

La popularidad que ha ido adquiriendo la mascota ha provocado el interés de los seguidores de Mangriñán en saber cuánto les ha costado. La colaboradora de televisión ha querido ser sincera y lo ha contado en un vídeo de su canal de Mtmad, explicando que llegaron a pagar miles de euros: "A lo mejor no debería de contestar a esta pregunta. No sé cómo rondan los precios de España porque yo la compré en Italia. Nos costó 4.000 euros. Tengo que decir que nos hicieron descuento, así que no quiero pensar cuánto cuesta sin él", confesó.

La polémica estaba servida en las redes sociales. Y es que, por un lado, el precio tan elevado de Canela ha dejado alucinando al personal:

Y perros muriéndose de hambre en la calle, qué injusto todo. — Miss Chaplin 56'3% ✈️💜 (@MissChaplinTV) April 20, 2020

Necesito ver cómo es un perro de 4000€. ¿Qué hace?, ¿habla?, ¿vuela? — Inés Fernández 🇬🇱 (@Misviajesporahi) April 20, 2020

Un perro de 4.000 € probablemente sea más inteligente que sus amos, lo cual no parece muy difícil, ya que gastarse esa pasta en un perro... — Ideas para tu viaje (@IdeasViaje) April 20, 2020

Me parece increíble que una persona pueda gastarse 4000 euros en un perro. Los perros no son bolsos a elegir si te gustan los perros lo ves y te enamoras fin. # — Nadia (@Nadiashaki20) April 22, 2020

es la chica la que se pasa, comprando un perro de 4000 euros cuando hay MILES de perros abandonados. aun encima diciendo que le han hecho desciento como si fuera una prenda de ropa. Dondo se pasa la gente? si tu estas de acuerdo con que se compren perros pues guay https://t.co/tAL2A8pys2 — Nuria (@nuucasilla) April 21, 2020

Está que no sé ni quién es, alguna de los programas basura, está fomentando criaderos donde las madres paren sin parar y cuando no les interesa o las sacrifican o van a horrorosas perreras y protecteras saturadas de abandonos causados por caprichos como este...#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/AOCvYlcN1i — Carmen Cervantes® (@CarmCerv) April 21, 2020

Estaría bien aprovechar tu presencia en las redes para promocionar la adopción de animales de compañía.



Un saludo. — P.Duchement (@PDuchement) April 21, 2020

Que asco de mujer... 4.000€ por un perro y los albergues llenos de animales abandonados ahí se ve que poco corazón tiene... eso si! Luego dice que no merece la pena gastarse 200€ en unos auriculares cuando están por 24€🤦🏽 pues lo mismo té digo, no merece la pena pagar 4.000€ — MOTOSIERRA (@eco_saco) April 21, 2020

Pero, sobre todo, han querido demostrarle que hay amores que no tienen que ver nada con el dinero:

0€, lo tiraron a un contenedor de la basura y lo adopté ? pic.twitter.com/liNMPGIGJ4 — Sheila H- (@EnEstadoDeHola) April 20, 2020

Mi gata de 0 euros pic.twitter.com/xEKrDo0Swp — disco sally ? (@discosaIIy) April 20, 2020

Pues chica, mi perrita que se llama Layla me costó...0 euros porque fue adoptada de la protectora El Paraíso en Málaga. Es una preciosa bodeguera mezcla de coquer y grifón. Tiene 3 años y para mí es la más bonita del universo. ADOPTA COÑO. pic.twitter.com/gbs9HJrveE — RHAPSODYOFFIRE (@RHAPSODYOFFIRE5) April 20, 2020

La cara de mi gato de 0€ tras ver este vídeo pic.twitter.com/r5X7rTOYl0 — blublublusoul (@T1Martn) April 20, 2020

Ya me joderia ser partícipe de la compra vente de animales , mi Duque , abandonaiko que estaba, lo adoptamos y ahora es todo un señor mayor que quiere mimos cuando le apetece y si no que le dejen dormir en paz pic.twitter.com/GSpPEWiFYt — Salieri (@SalieriCorrect) April 20, 2020

Mi perrita mestiza viendo este video: pic.twitter.com/f8fnVW5HBU — Car (@alcalizandome) April 20, 2020

Y esta es la cara de mi chiquitína, hace 12 años,cuando la rescaté..fue mi mejor regalo,mi mejor amiga,mi todo.y no pagué un duro.estaba enfermita,llena de pulgas y de garrapatas pero me robó el corazón y lo volvería hacer un millón de veces más pic.twitter.com/Gilqyyahby — Magda (@chelaru_magda) April 20, 2020

0 euros la preciosidad de mi perro ❤️ pic.twitter.com/o3pApDkfK6 — Noe (@nininoona) April 21, 2020

Mangriñán se sintió tan atacada que quiso zanjar la polémica con una publicación en sus stories de Instagram asegurando que ella no tiene la culpa de que "las perreras estén llenas de perritos abandonados. Es de los miserables que los abandonan, pero mía no. ¡Basta!":

Pero tu no decías que te costó 4.000€ y en descuento?? pic.twitter.com/mlK7mCcmhq — Dña Suescun 🐉☯️ (@dlasuescun) April 21, 2020

Críticas a Pelayo Díaz

Mangriñán no ha sido la única que se ha visto envuelta en la polémica por tener un nuevo miembro en la familia, también Pelayo Díaz y su marido Andy McDougall han recibido muchísimas críticas en las redes después de compartir la llegada de su perro Vidu, también de la raza Pomerania:

A la pareja también le han afeado que sea de raza y que no hayan preferido adoptar, pero en este caso no han desembolsado ni un solo euro por el perro. En el comunicado con el que se han defendido, aseguran que ha sido un regalo de una empresa especializada en mascotas. No obstante, como Vidu llegó en pleno confinamiento, la pareja también ha tenido que explicar cómo se lo habían enviado a casa.

"Vidu fue un regalo, no una compra. Un regalo esperado porque hacía mucho tiempo que deseábamos tener un perrito", explican, añadiendo que "ni Andy ni yo fomentamos la compra ni el tráfico animal, solamente compartíamos de una manera transparente nuestra ilusión. No llegó en una bolsa con agujeros, como algunas fotos manipuladas muestran".

Asegura que el perro viajó en su transportín y a través de un servicio de transporte especial para animales, con el cuidado de un veterinario. "No estoy a favor de criaderos crueles. Estoy a favor de los criaderos que cumplen con la ley y la ética; es decir, que se dedican a perpetuar razas", aclaró. Asimismo, Pelayo Díaz avanzó que está preparando un proyecto para colaborar con una protectora de animales.

