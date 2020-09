Lydia Lozano, la baza para reflotar 'Mi casa es la tuya': del caso Ylenia a su refugio en La Palma

La nueva temporada de Mi casa es la tuya está a punto de arrancar y Telecinco ya ha adelantado detalles de sus próximas entregas con vídeos promocionales en los que se escuchan algunas de las confesiones de sus invitados mientras Bertín Osborne (65 años) prepara las maletas. Y es que en esta nueva tanda de entrevistas el presentador se desplazará hasta los hogares de rostros conocidos para conocer su lado más íntimo y familiar.

Entre esas voces que protagonizan el anuncio de los nuevos episodios, se reconocen cuatro cuya identidad ha confirmado el propio programa a través de las redes sociales: Jesús Vázquez (54), Lydia Lozano (59), Concha Velasco (80) y Vicky Martín Berrocal (47).

De las cuatro conversaciones, los internautas han sentenciado por rotunda mayoría cuál es la que esperan con más interés: Lydia Lozano es la que suscita más expectación con un rotundo 57,5% en la encuesta lanzada por el perfil de Mi casa es la tuya en Twitter.

La periodista, una de las más seguidas de Sálvame, recibirá a Bertín en La Palma, la isla canaria donde se crió a pesar de haber nacido "accidentalmente" en Madrid, como ella misma ha narrado. Será, por tanto, la primera vez que Lydia muestre a los espectadores su faceta más desconocida, reservada hasta el momento a la más estricta privacidad.

La colaboradora de Sálvame mostrará en el programa los rincones más emblemáticos de su isla y conversará con el presentador en un entorno inigualable: ambos estarán sentados en un chéster frente a la Parroquia Matriz de El Salvador, con la Plaza de España como telón de fondo.

Lydia Lozano recibirá a Bertín Osborne en La Palma. Diario de Avisos

Entre los temas que abordarán estará el peor capítulo profesional de Lydia Lozano: el caso Ylenia. "Me di una gran bofetada profesional", confiesa en el avance. Además, habrá una rotunda respuesta de la colaboradora que promete arrastrar polémica, pues a la pregunta de si invitaría a sus compañeros de Sálvame a una fiesta contesta sin dudar "ya no".

Lozano rememorará, además, los momentos más importantes de su trayectoria vital junto a amigos y familiares que hasta ahora han permanecido ajenos al foco mediático. De esta manera, la periodista palmera abrirá las puertas de su intimidad a los espectadores, mostrando los rincones donde desconecta de su exposición pública, recarga 'las pilas' y se refugia en su familia en los momentos más complicados de su vida.

Estrella de Mediaset

Lydia Lozano se ha convertido en una gran baza de Telecinco para ganar audiencia. Mediaset

Lo cierto es que, antes de emitir esta entrevista, Telecinco ya ha testado sobradamente el interés que Lydia Lozano suscita en su audiencia. La colaboradora ha tenido un gran protagonismo en el último año, en espacial desde que Pasapalabra aterrizara en Antena 3, poniendo en jaque el liderazgo de Sálvame Tomate.

En estos meses, Lydia se ha coronado como la estrella de la cadena, ha presentado "accidentalmente" Sábado Deluxe después de que Jorge Javier Vázquez (50) abandonara el plató por una discusión con Belén Esteban (46), se ha puesto al frente de Sálvame con excelentes resultados y ha levantado la cuota del programa vespertino a costa del gran sufrimiento que le ha provocado el rescate del Caso Ylenia para contrarrestar el avance de Antena 3.

Todos esos méritos la han llevado a ser distinguida invitada de Mi casa es la tuya en una décima temporada en la que el formato tratará de mejorar las cifras de su anterior tanda de entregas, ya que sólo consiguió liderar en el estreno con la entrevista a José Ortega Cano.

Más invitados

Bertín Osborne aparece haciendo las maletas en el adelanto de la nueva temporada. Mediaset

Esta décima temporada del programa se estrenará con la entrevista de Concha Velasco, que recibe a Bertín Osborne en su Valladolid natal, ciudad que hace dos años le concedía la Medalla de Oro, rompiendo el mito de que nadie es profeta en su tierra. "Papá era el asistente de Franco y mi madre era republicana", confiesa la actriz en el vídeo promocional.

Por otra parte, Jesús Vázquez también abrirá su corazón al cantante de rancheras desde la isla de Formentera, donde repasará los momentos más complicados de su juventud. "Sufrí acoso, era gordito, llevaba gafas y encima tenía pluma", revela. Además, el presentador pronuncia una dura frase hacia su madre: "Mamá, si lo sabías, ¿por qué no me has echado una manita?", se le escucha decir con emoción en el adelanto.

Vicky Martín Berrocal completa el plantel de invitados que hasta ahora ha anunciado la cadena. La diseñadora recibirá a Bertín en Sevilla y relatará los detalles de su vida familiar, revelando una curiosa anécdota sobre el matrimonio de sus padres: "Mi padre tuvo dos mujeres a la vez".

