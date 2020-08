Mila Ximénez reaparece en redes con un desgarrador mensaje: "Todo se queda vacío y sin vida"

El pasado 1 de agosto, Mila Ximénez (68 años) compartía su última publicación en su cuenta de Instagram agradeciendo el apoyo de su club de fans en estos duros momentos en los que se encuentra inmersa en una dura batalla contra el cáncer de pulmón - con metástasis en más órganos - que le fue detectado hace unos meses. Desde entonces, no se había vuelto a saber nada de la colaboradora, que ha estado apartada de las redes hasta este miércoles.

Mila ha reaparecido con una desgarradora y melancólica publicación en la que transmite su tristeza. Con una foto de una enorme piscina con dos solitarias tumbonas delante, la sevillana comparte el siguiente texto: "Todo se queda vacío y sin vida cuando no estáis. ¡Cuánto os echo de menos!".

Aunque la colaboradora no ha dado más detalles sobre el motivo de su nostalgia, lo cierto es que todo apunta a que su hija, Alba Santana (36), y sus nietos, Alexander (13) y Victoria (7), han tenido que regresar a Ámsterdam tras haber pasado todo este tiempo junto a ella, apoyándola en un momento tan complicado.

La publicación acumulaba más de 13.000 'me gusta' en sus primeras horas en la Red, además de recibir decenas de comentarios en los que sus seguidores le muestran su cariño y su apoyo.

Última aparición

Mila Ximénez dio detalles sobre su cáncer en 'Sábado Deluxe'. Mediaset

Mila Ximénez se sentaba en Sábado Deluxe el pasado 25 de julio tras varias semanas apartada de Sálvame. La colaboradora se despedía temporalmente de los platós para tratarse del cáncer de pulmón que le ha sido diagnosticado. Además, ella misma quiso desvelar en su programa cómo está viviendo esta etapa vital.

"Va a ser una lucha larga... La oncóloga me dijo 'vamos a hacer el tratamiento de radioterapia y quimioterapia', me lo pilló muy a tiempo", empezaba a contar Mila Ximénez. La periodista hacía entonces una dura e inesperada confesión: "Me dijo que era un tumor en el pulmón con metástasis. Está en los pulmones, en el hígado y más partes".

A pesar del diagnóstico, la colaboradora transmitía un mensaje de confianza y optimismo, dejándose guiar por el equipo médico: "Me dijeron 'si no lo tienes en la cabeza todo va bien y si no lo tienes en los huesos también'. Lo van a dormir para evitar que ramifique más, una zona está más complicada, pero a esa zona la estamos quemando. Se ha cogido a tiempo, si logramos que se duerma, todo irá bien".

Mila terminaba su entrevista con una declaración de intenciones y de fuerza: "He pasado de baches emocionales mucho más jodidos que esto, y esto me va a servir para algo".

