Alba Santana llega a Madrid para arropar a su madre, Mila Ximénez, en su lucha contra el cáncer

Si hay un deseo que Mila Ximénez (68 años) ha expresado en varias ocasiones desde que anunciara que padece cáncer de pulmón, ese ha sido ver y arrullar a su hija, Alba Santana (36). "A la mayoría no os he dicho nada y a otros os he engañado, pero es que no podía decíroslo antes que a mi hija. Ella vendrá de Ámsterdan cuando se abran las fronteras extranjeras", explicaba Mila en su dura llamada en directo a Sálvame. Ese momento ha llegado.

La colaboradora de televisión, que en todo momento ha estado arropada por sus hermanos Manolo y Concha, descontaba los días para abrazarse a su hija, la cual lleva años residiendo en Ámsterdam junto a su familia. Finalmente, la hija de Mila y Manolo Santana (82) ha pisado suelo español tras varios días buscando un vuelo directo hacia Madrid.

Madre e hija ya se han reencontrado. Alba podrá arropar a su madre en su titánica lucha contra el cáncer. Sabido es que entre ellas existe un fuerte vínculo que va más allá del maternofilial. Alba fue una de las primeras personas que se enteraba de la enfermedad de su madre y el motivo por el que Ximénez lo comunicó públicamente una semana después de conocer el diagnóstico.

Alba Santana llegando a casa de su madre junto a su tía Concha. Europa Press

La joven ha llegado este jueves al aeropuerto de Adolfo Suárez, visiblemente seria y oculta tras unas oscuras gafas de sol y la obligatoria mascarilla de seguridad. No ha querido conceder ninguna declaración a los medios de comunicación allí congregados, y junto a su tía Concha se ha desplazado al domicilio de su madre.

Su hija es su talón de Aquiles, su mayor debilidad y, junto a sus nietos, es la persona por la que la colaboradora lo daría todo. En su faceta como madre Mila siempre se ha mostrado comprensiva, empática y muy cariñosa, y se deshace en elogios cuando habla de su única hija. Su función en España es clara y crucial: ser el apoyo fiel de su madre en la lucha contra la enfermedad. Su energía mutua y su estrecho vínculo serán vitales para mantener el ánimo de la colaboradora en su versión más positiva y esperanzada.

Mila Ximénez se reencuentra con su mejor apoyo, su hija Alba JALEOS

Fue el pasado lunes cuando Mila Ximénez comenzó con su primera sesión de quimioterapia. Y lo hacía con optimismo y entereza. Acompañada por su hermana Concha, Ximénez atendía a los medios a la salida del hospital. Cansada después de recibir su primer tratamiento de inmunoterapia combinada con quimioterapia, la exmujer de Manolo Santana (82) explicaba la garra con la que afronta esta titánica lucha en la que ha prometido no rendirse.

Mila, ¿cómo está?

Todo bien. De momento todo bien, ahí estamos.

¿Ha empezado ya el tratamiento?

Sí.

¿Y qué tal ha ido?

Todo muy bien.

Con el apoyo de sus hermanos y sus amigos, la que quieren tanto

Sí. Eso es fundamental. La verdad es que estoy un poquito cansadita, pero todo va a ir muy bien.

Tras ese complicado día, Ximénez no ha dudado en apoyarse en las personas que más quiere para reponer fuerzas y tener más energía que nunca. Por ello, este miércoles acudía a casa de María Teresa Campos (79) para disfrutar de una comida en compañía de la que fuera la reina de las mañanas y de su hija, Terelu Campos (54).

Mila Ximénez saliendo de casa de Teresa junto al chófer de esta, Gustavo. Gtres

Mila Ximénez llegaba en coche a la casa de María Teresa y le recibía Terelu en la puerta. Después de haber disfrutado de una comida con ellas dos, la colaboradora de televisión se marchaba del hogar de la comunicadora para descansar en su casa. Mila Ximénez ha confesado que se encuentra con mucha energía para enfrentarse a este cáncer: "Siempre está bien estar con ellas porque me da mucho chute. Estamos empezando la primera fase que es lo más complicado, pero todo muy bien".

Una noticia inesperada

Eran las 20 horas del pasado martes 16 de junio cuando el presentador Jorge Javier Vázquez (49) daba paso en directo a una llamada de su íntima amiga y compañera de trabajo, Mila Ximénez. Con la voz rota y entre lágrimas, la colaboradora daba una de las noticias más duras de su vida, una impactante información que dejaba a los espectadores complemente atónitos.

.@milaximenez anuncia que tiene cáncer de pulmón. Desde aquí te envíamos toda nuestra fuerza y ánimo. Estamos contigo ❤ https://t.co/vikh12B23L pic.twitter.com/wSjMAhWLOK — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2020

"Tengo un tumor, tengo un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia", afirmaba la sevillana, que en pocos minutos se convertía en tendencia en las redes sociales. Ximénez continuaba relatando: "Vamos a salir de esta y lo único que pido es que no me agredan los compañeros de trabajo porque sé que no voy a estar bien. Me dicen que vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil. Haré lo que los médicos quieran, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo. Estoy fuerte. Mi hija es fuerte y no estoy sola. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas. No están muy localizadas todavía y la semana que viene haremos la quimio".

