Mila Ximénez inicia su primera sesión de quimioterapia: "Estoy cansadita, pero ha ido bien"

Tal y como aseguró la semana pasada durante su dura confesión, Mila Ximénez (68 años) ha comenzado su lucha contra el cáncer de pulmón que padece. Y lo ha hecho con entereza y optimismo. Este lunes la colaboradora de televisión ha acudido a su primera sesión.

Acompañada por su hermana Concha, Ximénez ha atendido a los medios a la salida del hospital. Cansada después de recibir su primer tratamiento de inmunoterapia combinada con quimioterapia, la exmujer de Manolo Santana (82) ha explicado cómo afronta esta titánica lucha en la que ha prometido no rendirse. Además, ha asegurado que está deseando ver a su hija Alba Santana (36).

Mila, ¿cómo está?

Todo bien. De momento todo bien, ahí estamos.

¿Ha empezado ya el tratamiento?

Sí.

¿Y qué tal ha ido?

Todo muy bien.

Con el apoyo de sus hermanos y sus amigos, la que quieren tanto

Sí. Eso es fundamental. La verdad es que estoy un poquito cansadita, pero todo va a ir muy bien.

Mila Ximénez dando un paseo junto a su hermano Manolo. Gtres

¿Y Alba no ha podido venir?

Ahí está, a puntito. En cuanto pueda arreglar sus cosas y en cuanto encuentre el billete directo.

Con ganas de ver a su hija, ¿no?

Como loca.

Oye, ¿cómo vio la discusión que hubo entre Jorge y Belén?

No la vi, no la vi. Le quiero a los dos por igual. Gracias.

Una noticia inesperada

Eran las 20 horas del pasado martes 16 de junio cuando el presentador Jorge Javier Vázquez (49) daba paso en directo a una llamada de su íntima amiga y compañera de trabajo, Mila Ximénez. Con la voz rota y entre lágrimas, la colaboradora daba una de las noticias más duras de su vida, una impactante información que dejaba a los espectadores complemente atónitos.

"Tengo un tumor, tengo un cáncer de pulmón. Me lo van a tratar, vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia", afirmaba la sevillana, que en pocos minutos se convertía en tendencia en las redes sociales. Ximénez continuaba relatando: "Vamos a salir de esta y lo único que pido es que no me agredan los compañeros de trabajo porque sé que no voy a estar bien. Me dicen que vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil. Haré lo que los médicos quieran, estoy absolutamente dispuesta a hacerlo. Estoy fuerte. Mi hija es fuerte y no estoy sola. Esta semana ya tengo una prueba para ver qué movimiento tienen las células cancerígenas. No están muy localizadas todavía y la semana que viene haremos la quimio".

.@milaximenez anuncia que tiene cáncer de pulmón. Desde aquí te envíamos toda nuestra fuerza y ánimo. Estamos contigo ❤ https://t.co/vikh12B23L pic.twitter.com/wSjMAhWLOK — Telecinco (@telecincoes) June 16, 2020

Duro confinamiento y un herpes zóster

Esta mala noticia ha llegado a la vida de Mila justo después de haber pasado un duro proceso de confinamiento. Además, el pasado mes de abril entraba en directo en su programa para anunciar que tenía un herpes zóster que le provocaba grandes dolores. En ese momento, Mila hablaba de "un bucle de tristeza": Un día estábamos en plató y tenía como media barbilla dormida. No iba a más, pero llevo dos noches que me duele muchísimo y se me sube al ojo y a la cabeza. He llamado a mi dentista y parece ser que he incubado un herpes zóster. Estoy soportando un dolor tremendo con el herpes que no se va. Empiezo a tomar analgésicos y me olvido del mundo. Es un alien que me está arrancando las muelas, es tremendo lo que siento en la boca".

Ese día se confesaba una vez más: "Yo me hago la dura cuando hablo con mi familia o con amigos, porque no quiero preocuparles, pero estoy muy perdida. Tengo mucho miedo al coronavirus porque ya tengo el herpes y ahora una infección podría ser gravísima. No me atrevo ni a cruzar a la calle. Tengo miedo a que me pase algo". No obstante, estos no han sido los únicos baches de salud de Ximénez. En 2015, la colaboradora se enfrentó a un tumor en el útero de más de ocho centímetros, que le habían detectado en una revisión para ir a Supervivientes. La operación, aunque difícil, afortunadamente arrojó buenas noticias. "Era un tumor benigno. Estoy limpia"., anunció.

[Más información: Primeras imágenes de Mila Ximénez tras desvelar que padece cáncer de pulmón]