Las enfermedades de 'Sálvame': del ictus de Jorge Javier al glaucoma de Matamoros

Mila Ximénez (68 años) revelaba este martes un grave problema de salud que la ha golpeado de forma inesperada y que ha paralizado su vida. La colaboradora de Sálvame ha confesado emocionada que padece un cáncer de pulmón, una noticia que ha preocupado a sus amigos, familiares y compañeros.

Poco antes de este duro revés, la sevillana había relatado otra dolencia que estaba dificultando su vida diaria: un herpes zóster que le ha provocado fuertes dolores. Pero el suyo sólo es el último caso de los muchos problemas de salud, con mayor o menor gravedad, que han afectado al elenco del programa vespertino de Telecinco.

1. Jorge Javier Vázquez

El presentador de 'Sálvame' sufrió un ictus en marzo del año pasado. Gtres

El 16 de marzo del año pasado, Jorge Javier Vázquez (49) era operado de urgencia tras acudir al hospital aquejado de fuertes dolores de cabeza. El parte médico revelaría un diagnóstico preocupante: "El paciente D. Jorge Javier Vázquez ingresó en el hospital el pasado día 16 de marzo con un cuadro de hemorragia subaracnoidea de origen aneurismático que fue tratada por vía endovascular con un resultado plenamente satisfactorio". Se revelaba así que el presentador había sufrido un ictus.

Jorge Javier, en su mejor momento profesional, tuvo que paralizar todos sus proyectos y centrarse en su recuperación, aunque a su regreso siempre ha presumido de poder hacer vida normal y ha tratado de restar drama a su problema, asegurando que para él ha sido un aprendizaje vital: "Saber que no hay nada seguro en la vida te da mucha tranquilidad", comentó en Mi casa es la tuya.

El pasado mes de octubre octubre, el presentador anunciaba que tenía que volver a pasar por quirófano por una complicación tras su intervención de urgencia. "De los dos stent que tengo hay uno que tiene un estrechamiento muy leve, de menos de un 15 por ciento", comentaba en Sálvame. Afortunadamente, todo salió bien una vez más.

2. Carlota Corredera

Carlota Corredera ha hablado de tres problemas de salud. Gtres

La presentadora Carlota Corredera (45) nunca ha tenido problema en abordar asuntos sobre su intimidad frente a todos los espectadores. En varias ocasiones ha narrado su lucha para llevar una vida sana y luchar contra las inseguridades que le ocasionaba el sobrepeso.

Pero Carlota también ha sufrido otras dolencias más allá de la obesidad. Con 26 años le diagnosticaron síndrome de Hashimoto, una enfermedad autinmune en la que los propios anticuerpos no reconocen como propias a dos proteínas fundamentales de la glándula tiroides. Esta dolencia puede ralentizar la actividad de la tiroides y su secuela más evidente es el sobrepeso, aunque puede producir otras como fatiga, debilidad e incluso depresión. La presentadora relata los detalles de este problema en su libro Tú también puedes.

Además, en octubre de 2018 la presentadora sufría un contratiempo en su salud que le generó gran preocupación, le habían detectado un quiste en el peritoneo y tenía que ser operada. "Por suerte, a las 48 horas me dijeron que era benigno y que no tenía nada de qué preocuparme, pero esa tarde fue una de las peores tardes de Sálvame", relató emocionada meses después.

Por si fuera poco, el verano pasado Carlota Corredera confesaba en una conversación con Kiko Hernández (43) que padecía epicondilitis o lo que se conoce comúnmente como codo de tenista. Se trata de una inflamación de los tendones que unen los músculos del antebrazo con la parte exterior del codo.

3. Paz Padilla

Paz Padilla padece una enfermedad crónica por la que no prueba el alcohol. Gtres

Más allá de su labor al frente de Sálvame, Paz Padilla (50) cuenta con una amplia trayectoria como actriz televisiva y teatral. En todos sus años de experiencia, la gaditana nunca había tenido que cancelar una función hasta el pasado 20 de julio, cuando tenía previsto actuar en el Teatro Olympia de Valencia con su obra Desatadas.

La presentadora, que alegó una baja médica como motivo de su ausencia, aprovechó días después la plataforma de Sálvame para aclarar a su público el problema que le había impedido subirse al escenario: "He estado malita. He sufrido un cólico nefrítico, ya estoy mejor, aunque un poco dolorida. Es la primera vez que tengo que suspender una función", lamentaba.

Aparte de ese problema puntual, Paz sufre una enfermedad crónica que sí le afecta en su día a día. Se trata del Síndrome de Gilbert, un trastorno del hígado producida por el aumento en la sangre de la bilirrubina. No se trata de una dolencia grave, pero sí conviene vigilarla y renunciar a hábitos que puedan dañar ese órgano, motivo por el que Paz Padilla no prueba el alcohol.

4. Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ha revelado dos graves problemas de salud. Gtres

Los colaboradores de Sálvame también han visto afectada su salud por diversas dolencias. En 2011, Kiko Matamoros (63) confesaba estar afectado por una grave enfermedad sin cura cuya consecuencia última es la pérdida de la visión. El tertuliano revelaba así que sufre un glaucoma: "Es una enfermedad que afecta al nervio óptico, se van muriendo las terminaciones del nervio hasta que, evidentemente, te quedas ciego. No tiene solución quirúrgica ninguna. No se pueden transplantar los nervios. No hay esperanzas de que la cosa tenga un buen final. Uno no se debe engañar a sí mismo".

El 14 de marzo de 2019, Matamoros volvía a abordar el tema para contar en qué punto se encontraba el glaucoma. "Hace nueve años y pico, cuando me lo detectaron, tenía cuarenta y tantos por cierto de visión en el ojo derecho y un poquito mermada la del ojo izquierdo. Hoy ya no tengo visión en el ojo derecho. En el otro tengo la suficiente... Voy perdiendo visión pero espero que la cosa tarde", explicaba.

Esa, no obstante, no ha sido la última vez que Matamoros ha hablado de sus dolencias. El pasado verano se sentaba en el Deluxe para contar su nueva lucha: "Me han detectado varios tumores de vejiga y el diagnóstico no es nada optimista". Finalmente colaborador fue operado y la biopsia reveló que se trataba de tumores benignos que no habían dejado secuelas en su cuerpo, una noticia que también dio él mismo en el programa.

5. Antonio Montero

Antonio Montero ha sido operado de un tumor maligno en la pierna. Gtres

El pasado mes de febrero era Antonio Montero (56) quien sorprendía a sus compañeros y a los espectadores desvelando el problema de salud que estaba atravesando. El paparazzo relataba que, en un día de playa, se había detectado un bulto en el muslo. Al cabo de los meses, decidió consultar a un médico y acabaron dándole el diagnóstico: tenía un tumor maligno.

"Me puse en contacto con mi traumatólogo y me dijo que había que quitarlo. Me hablaron de hacer una biopsia. Me quitaron el bulto, era como una pelota de tenis que estaba metida en el muslo. Seguí viniendo al programa. A los 15 días fui a quitarme los puntos y en lugar de estar allí mi médico, estaba el director del hospital con un oncólogo", explicaba sobre el momento en que se enteró de la noticia.

El colaborador no ha vuelto a hablar de esta enfermedad, aunque al contarla no mostró miedo ni tristeza y sorprendió a sus compañeros por su entereza: "En ningún momento tuve miedo. Era yo quien calmaba a mis médicos. Si la tengo que palmar, la palmo. Mi muerte no me preocupa porque Dios me va a perdonar".

6. Belén Esteban

Belén Esteban lleva años conviviendo con la diabetes. Gtres

Belén Esteban (46) lleva más de dos décadas en televisión. Una trayectoria que estuvo a punto de verse truncada en 2012 por las adicciones que ella misma confesaba tras abandonar temporalmente su trabajo y ponerse en tratamiento: "No quería ser un juguete roto. Ahora soy adicta a la vida", celebraba en su reaparición en Sábado Deluxe con 15 kilos más y totalmente recuperada.

Sin embargo, hay otro problema de salud que acompaña a Belén desde hace muchos años. La colaboradora es diabética, una condición que la convierte en persona de riesgo ante el coronavirus, por lo que no ha pisado el plató de Sálvame desde que se decretara el estado de alarma. Aunque actualmente este problema está bastante controlado, Belén llegó a pasar 18 días en coma por un bajón de azúcar: "Me dio un bajón de azúcar tremendo, me quedé sin azúcar en el cuerpo y vi a mi niña cómo me llamaba, era muy chiquitita", afirmaba en Sálvame en noviembre de 2017.

