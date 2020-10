La sobrina de Bigote 'calienta' la visita de Teresa Campos a 'Deluxe': "Debe de tener miedo"

En los últimos días están cobrando fuerza los rumores de que Edmundo Bigote Arrocet (70 años) querría reconquistar a María Teresa Campos (79). En medio del escándalo, María Teresa ha decidido dar la cara. Y para evitar que sigan las especulaciones, la mítica presentadora será la invitada estrella de Sábado Deluxe esta semana y su reaparición está creando una gran expectación.

Puede que con el afán de 'calentar' y avivar el interés por la entrevista, Fiorella Vismara, sobrina de Bigote, que una vez más defiende a su tío, rompe su silencio de nuevo para contar cómo se encuentra el cómico, y asegura que pronto se descubrirán los verdaderos motivos de la ruptura con la veterana comunicadora, que no la dejarían en muy buen lugar.

Le querríamos preguntar qué le parece el tema de que Edmundo vuelve a hablar, ¿cómo se encuentra él?

Él está bien, está tranquilo, está contento. He hablado hoy con él y todo bien.

¿Se sabe cuándo va a regresar a España?

Pronto

Se habla también de una posible reconciliación con María Teresa, ¿es cierto?

Se dicen tantas cosas que si tuviera que contarlas no acababa.

¿Vio las lágrimas de la presentadora hablando de la ruptura con su tío?

Mira, son tantas cosas las que se dicen que yo quiero evitar hablar. Yo les agradezco. Ustedes son buenas personas conmigo, pero en este momento no quiero hablar.

¿Se conocerá algún día la verdadera razón de la ruptura?

Sí, eso se va a saber de todas maneras.

¿Se sentará su tío a dar alguna explicación algún día?

No, que yo sepa no. No lo ha hecho nunca, no sé si lo haría. Puede cambiar, pero no se sabe

Se ha hablado también que estaría arruinado económicamente y por eso podría volver con María Teresa

Siempre se hablan mentiras, cosas que no son. No está arruinado para nada.

Teresa se sienta este sábado en un plató y volverá a hablar del tema, ¿tiene miedo a las informaciones que saque la presentadora?

No, cuando hay una verdad no hay miedo, eso es la única cosa que te puedo decir.

¿Va a sorprender la verdad cuando se conozca?

Totalmente

Parece ser que le han echado del piso porque no pagaba

Todo mentira, en algún momento se van a saber las verdades. Se van a sorprender todos.

¿Tiene que tener miedo Teresa?

Seguramente, sí. La verdad es solo una. Cuando uno comete un error tiene que asumir su responsabilidad. Es lo que yo te digo.

El regreso de Bigote

Hace unos días, JALEOS ya informó de que el regreso de Bigote a España está más próximo de lo que se quiere o pretende hacer ver. Regresará y Bigote se instalará en Caleta de Vélez, en Málaga. Allí dejó gran parte de sus bártulos personales en casa de su amigo, el artista Manolo Rincón. Con él se pergeñaron ideas que siguen con la intención de poner en pie. "Edmundo es un loco de Málaga, siempre ha querido envejecer en el mar", contaba hace unos días un buen amigo suyo. Su vida estará temporalmente en Andalucía, aunque a Madrid "irá y vendrá" sin parar. Eso sí, en su regreso de Chile hará escala en la capital de España, como ha podido conocer este medio.

Esa charla pendiente con Teresa también la tiene anotada en rojo. Desea hablar, como ya dijo hace unos meses. Dio su palabra y desea cumplirla. Quiere explicarse. Otra cosa es que Teresa esté receptiva, que a este medio ya llegó la información hace unos días de que no. Tal y como avanzó Jesús Manuel Ruiz, el humorista chileno se puso en contacto con el hombre de máxima confianza de la comunicadora -se pide expresamente no aparecer ni nombre ni referencia laboral-, y le pregunta, insiste, por esta, por su salud, por la Covid y los estragos y, sobre todo, por el ánimo de Campos madre. Bigote "está receptivo, amigable", pero María Teresa no. "Ella cerró esa puerta y no la va a volver a abrir. Tiene claro que no volverá. El tiempo de la conversación pasó y ahora es ella quien pasa", informaba quien bien la conoce.

