Ángel Martín desvela el motivo por el que llamaba "mermelada" a Jorge Javier en 'SLQH'

El presentador Ángel Martín (42 años) ha acudido este pasado lunes al programa de Andreu Buenafuente (55), Late Motiv, para promocionar la nueva temporada del espacio Dar cera, pulir #0, que presenta junto a Patricia Conde (40) -su mítica pareja televisiva-, y en el que se parodian contenidos de la propia cadena Movistar. Así, mismos presentadores y misma línea de contenido que el formato que presentaron, el mítico y extinto programa Sé lo que hicisteis, que se emitía en LaSexta.

Es inevitable recordar que aquel programa libró durante años una batalla televisiva con otro tótem, en este caso de Mediaset: Aquí hay tomate. En concreto, la enemistad por entonces entre Jorge Javier Vázquez (50), presentador del Tomate, y la dupla Ángel y Patricia era sabida por todos. Y es que, las críticas diarias en el formato de Globomedia hacia el espacio líder de Telecinco entonces eran incesantes y, por supuesto, nada del agrado del catalán, que les declaró la guerra pública y, dicen, privadamente.

Si existe una mofa que aún hoy sobrevuela en la memoria colectiva de los que seguían el programa de humor, esa es la palabra "mermelada", que Ángel Martín siempre acuñaba a Jorge Javier. Y ahora, durante su visita al programa de Andreu Buenafuente, Ángel ha desvelado por primera vez el motivo por el que lo llamaba así. "Se lo llamábamos porque era muy dulce", ha explicado Martín, añadiendo que él mismo un día en su formato dijo que era "tan dulce como la mermelada", algo que sirvió para que desde ese día quedase 'inaugurada' la broma. Y ha añadido: "Una vez, en un programa (La noria) dijo que "lo que la gente no sabe es que yo soy muy dulce como la mermelada" y, a partir de ahí, dije "pues mermelada" y cinco años llamándole así a diario".

"Es oscuro, pero bonito. Todavía hay gente en redes sociales que lo escribe y se lo sigue llamando y yo termino sonriendo un poco", ha asegurado Martín, mostrándose orgulloso de aquella ocurrencia. De momento, no ha habido respuesta por parte de Jorge Javier. Además de esta cuestión, Ángel también ha abordado el tema de la sustitución en su progtama de Movistar. Cabe recordar que hace unos días se publicó que Terelu Campos (55) sería la sustituta de Patricia en caso de que esta última causase baja.

En esta línea, Buenafuente ha querido conocer, a través de su humor ácido, quién sería el sustituto de Ángel: "Si fallas tú, ¿a ti quién te sustituye? ¿Su madre o la otra hermana?". "Mi sueño sería Jorge Javier Vázquez", ha respondido, con media sonrisa, el humorista: "Me sentaría en casa a ver a Patricia frente a Jorge Javier. Lo grabaría y lo pondría en bucle. A ver si Movistar cruza la línea y lo ficha".

Terelu, su salto a Movistar

Tras unos meses complicados marcados por la Covid-19, Terelu ha dado la sorpresa a nivel televisivo: se cambia de cadena para presentar en Movistar+ el programa Dar cera, pulir #0. Esa es la información que algunos medios vertieron hace unos días, pero lo cierto es que tiene varios matices. No se trata de un trabajo inmediato, ni directamente formal como presentadora oficial. No, Terelu tan solo sustituirá a Patricia -la conductora habitual del espacio junto a Ángel- si esta causa baja por cualquier motivo. Solo en esos casos, y se explicaba entonces a este periódico que esa suerte de 'cláusula' no es baladí: según se informa, esta es una medida de prevención que ha tomado la programa como consecuencia del coronavirus.

¿Cómo se gesta este fichaje?, interpelaba este medio a una persona de total solvencia y cercana al mundo Campos. En la cadena quedaron "gratamente sorprendidos" con Terelu cuando su madre, María Teresa Campos, grabó el espacio El cielo puede esperar. En aquel momento, la vis cómica de Terelu sorprende. Se apunta que la hija de Teresa no puede estar más ilusionada con este proyecto, porque, aunque sea puntualmente, va a poder hacer una de las cosas que más le llena: trabajar con y desde el humor. No en vano, la vena interpretativa de Terelu quedó más que patente en los sketchs de humor que hacía con su madre en Día a día. Continúan informando que este proyecto para nada supondrá ningún freno a otras negociaciones de la hija de María Teresa. De hecho, con Telemadrid sigue en comunicación.

