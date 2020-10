La tristeza de la abuela Sofía: Letizia le prohíbe ver a sus nietas, según un medio francés

En medio del escándalo por las recientes revelaciones de Corinna Larsen (55 años) en un periódico español, y con el rey emérito Juan Carlos I (82) a punto de regresar a España desde Abu Dabi -según la información que vertió su amigo Carlos Herrera (63)-, la Familia Real suma un nuevo revés tras la publicación de un polémico artículo en la revista francesa Gala. Esta publicación, muy afamada en el país, no solo aborda este fin de semana la relación entre Juan Carlos y Sofía (81), sino que se detiene y analiza la que une a la reina emérita con su nuera, Letizia (48).

Dicho medio subraya el malestar y la tristeza de la reina Sofía, ya no solo en el ámbito matrimonial ni por los escándalos de su marido, sino también por Letizia. La revista Gala califica a la mujer de Felipe VI (52) de "cruel". "La reina emérita Sofía de España pensó que había conocido lo peor de la intimidad de su matrimonio con Juan Carlos: las humillaciones, las aventuras extramatrimoniales, el desencanto, el abandono...", arranca el escrito, para añadir: "Pero hay algo que la lastima aún más: el hecho de que la reina Letizia le prohíbe ver a sus nietas, la princesa Leonor (14) y la infanta Sofía (13)".

Sofía y Letizia en imagen de archivo. Gtres

Se insiste desde la cabecera mencionada que si bien el único deseo de la reina emérita es pasar más tiempo con su hijo Felipe y sus nietas, "Letizia no quiere saber nada y se interpone en el camino entre la abuela y las princesas". Para tales manifestaciones, Gala se apoya en la opinión del periodista Jaime Peñafiel (88) en El Mundo, donde hablaba del distanciamiento entre suegra y nuera este verano. El veterano periodista aseguró que "después de estos dramáticos días en Marivent, la nuera no se ha dignado a dirigirle la palabra", y con respecto a Leonor y Sofía deslizó que "no le han demostrado ningún cariño" a la emérita Sofía. En esa línea, el medio francés sostiene y afirma que esta situación preocupa y afecta al rey Felipe, quien estaría mediando por que las relaciones entre su mujer y su madre sean más cordiales y afectuosas. "Según la periodista especializada en la monarquía, Pilar Eyre, la actual Consorte ni siquiera permite que Doña Sofía pueda visitar tranquilamente a sus nietas", refuerza Gala su argumento. "Según la periodista, el personal que cuida a las dos niñas incluso recibió órdenes estrictas de Letizia de no dejar que Sofía las viera en su ausencia. 'Soy su abuela', repetía para hacerse oír. Sofía no ve a sus nietas desde hace meses. Una imagen cruel, que no conocíamos de Letizia de España", cierra el controvertido artículo.

Los Premios Princesa de Asturias

Este año los Premios Princesa de Asturias sufrirán importantes cambios a causa de la Covid-19. De entrada, no se celebrará esta entrega de premios en el Teatro Campoamor, como hasta la fecha, sino que tendrá lugar en el Salón Covadonga del hotel de La Reconquista, que está estrechamente vinculado a la historia de la Fundación Princesa de Asturias, pues en él el 24 de septiembre de 1980 se firmó el acta de constitución de la institución.

Además, es el escenario en el que se anuncian públicamente los fallos de los jurados encargados de la concesión de los ocho galardones, y donde cada año los reyes reciben en audiencia a los premiados. Este año el acto será sin público. Los patronatos de la institución y los familiares de los galardonados podrán seguir el acto a través de pantallas instaladas en otra sala del hotel.

Los Reyes y sus hijas en los premios Princesa de Asturias del año 2019 Gtres

La Familia Real protagonizará tres días de actos en el marco de la entrega de los premios. Lo que se mantendrá sin alterar es la visita de los Reyes a Oviedo un día antes del acto central, tal y como ya hicieran el año pasado. El jueves día 15 de octubre los monarcas llegarán al Principado y su estancia allí se prolongará hasta el sábado, día en que realizarán su clásica visita al Pueblo Ejemplar de Asturias, cerrando, así, su visita.

El 18 de octubre del año pasado, la princesa de Asturias, Leonor, debutó pronunciado su primer discurso en los premios que llevan el nombre del título que ostenta, el de heredera al trono de España. Ante la atenta mirada de más de 1.200 personas presentes en el Teatro Campoamor de Oviedo y millones de espectadores alrededor del mundo, la primogénita de los Reyes inició oficialmente su camino hacia el reinado.

Sus 416 palabras desprendieron felicidad, orgullo de la tierra materna, de su linaje como hija de rey y también como nieta de reyes. Este año la princesa Leonor volverá a pronunciar un discurso, presumiblemente con tintes de agradecimiento y congratulaciones a los premiados. Se espera, además, un guiño solidario con España, que vive azotada por la pandemia de coronavirus. Así lo hizo junto a su hermana, Sofía, el pasado 23 de abril, confinadas desde el Pabellón del Príncipe, su hogar.

[Más información: Los detalles del atípico viaje de los Reyes y sus hijas a Asturias: esta es su agenda completa]