Víctor Sandoval, entre lágrimas, pide perdón a Paz Padilla en 'Sálvame'

Este viernes, Víctor Sandoval (53 años) se ha roto en el plató de Sálvame. El colaborador, sin poder reprimir las lágrimas, ha ajustado una cuenta pendiente que tenía con Paz Padilla (51). Lo ha hecho en directo, y roto de dolor: "Cuando murió mi padre te puse verde por detrás porque no me habías dado el pésame por la muerte de mi padre y me arrepiento tanto porque no sabía lo que tenías encima. No te prejuzgué: te juzgué sin saber lo que estabas pasando".

Paz Padilla lo ha escuchado atentamente y con cara circunspecta. Sandoval ha continuado con su descargue: "Cuando me enteré de lo tuyo se me partió el alma. Porque te prejuzgué sin saber lo que estaba pasando. Recuerdo que Belén Esteban (46) me decía 'a lo mejor no se ha enterado'. Y yo le decía '¿cómo no se va a enterar? El mismo Valldeperas me decía: 'es que no se va a enterar'. No se ha enterado". Pese a estar en silencio todo el rato, Padilla ha hablado para hacerle una clara pregunta: "¿Pero tú esto lo dijiste públicamente?".

El momento en que Paz Padilla ha escuchado las disculpas de Sandoval. Mediaset

A lo que ha respondido Víctor como sigue: "En mi casa me reventaba la cabeza… Quiero pedirte perdón públicamente. Y públicamente hay que hacer las cosas cuando se hacen públicas". Tras esto, Paz ha aceptado sus disculpas: "Que yo te quiero. Que me da igual lo que dijeras, lo que pasara. Tú hablabas desde tu dolor y necesitabas el amor de toda tu gente. Yo ahora te digo que no te lo he tenido en cuenta. Es que ni me he enterado. Lo siento, cariño. No quiero que tengas ese dolor, ni por mí ni por la muerte de tu padre".

Víctor ha reconocido sentir remordimientos tras el fallecimiento de Antonio Vidal: "Tú por dentro tenías que estar fatal. Gracias a ti por la lección de vida que nos has dado". Y Padilla, siempre optimista, siempre restándole importancia a lo duro de la vida, ha salido al paso con humor: "Que la vida es muy bonita". Y Sandoval se ha enrocado: "¡Que yo no te quería ni volver a hablar!".

Víctor desahogándose con Paz en directo. Mediaset

Paz ha asegurado: "Lo que yo he pasado lo pasa mucha gente, porque no soy ni la primera ni la última viuda". Y ante la pregunta de Paz sobre cómo se encuentra en la actualidad tras la muerte de sus padres, Sandoval se ha confesado: "Estoy mal, cada día más gordo. Mal, porque la vida no es fácil. Porque hay muchas sillas aquí, ¡ahora entiendo el valor de las sillas!".

La muerte de su madre

El 2 de mayo, en pleno confinamiento, fallecía la madre de Sandoval, Ascensión Novillo, que llevaba varios días agonizando y recibiendo tratamientos paliativos en la Clínica San Rafael de Madrid. Se encontraba en un estado terminal por lo que su final se iba a producir en horas. Una dura agonía en la que Víctor no pudo estar al lado de su madre por la pandemia del coronavirus. Ascensión Novillo fallecía a los 92 años de edad al no poder superar las secuelas que le había dejado el virus en sus pulmones y su cerebro.

Totalmente roto, el colaborador quiso rendirle un homenaje muy especial a su madre en su perfil de Instagram. Una fotografía de ambos juntos, Víctor recordó también la reciente muerte de su padre: "Solo has estado dos meses sin papá, ya estáis juntitos. Mamá, me dejas roto, el dolor es tan grande que me cuesta hasta respirar...".

Y terminaba su despedida con "siempre me decías que estaba enmadrado y qué razón tenías... Has tenido que morir para que descubra el dolor del alma. Ese no tiene consuelo. Descansa en paz, mamá. Volveremos a vernos". Días antes, Víctor confesaba que su madre se contagió de la Covid-19 y la llevaron al hospital porque había dejado de comer. Al repetirle la prueba, dio positivo. "Me quedé afónico, tuve un shock emocional y no podía salir de casa", explicó.

La muerte de su madre aconteció solo dos meses después de que su padre, Raimundo, falleciera a los 96 años de edad. Un dura pérdida que el propio colaborador de Sálvame comunicó a través de sus redes sociales con una fotografía abstracta que simula ser una luna reflejada en el mar.

