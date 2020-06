Jaime Peñafiel cumple 88 años y desvela cuál ha sido el momento más feliz de su vida

Apretaban ya con fuerza los primeros rayos de sol propios del verano andaluz en Granada aquel 13 de junio de 1932. Hace exactamente 88 años llegó al mundo José Juan Jaime Peñafiel Núñez, conocido popularmente como Jaime Peñafiel. Este sábado, el periodista, escritor y analista de monarquías y casas reales llega a esa simbólica cifra.

Y lo hace, como no podía ser de otra manera, triunfante; habiendo vencido como un clásico caballero armado con su espada al enemigo invisible que ha azotado al planeta Tierra en los últimos meses y ha matado ya a más de 400.000 personas en todo el mundo: el coronavirus. "Ahora amo mucho más la vida", declara el periodista en conversación con JALEOS, que ha contactado con él para conocer qué balance hace de sus más de ocho décadas vividas y cómo se encuentra tras superar el Covid-19.

Jaime Peñafiel junto a la duques de Alba en la presentación del libro 'A golpe de memoria' en el año 2003. Gtres

"La ventaja que tiene haber estado a punto de morir es que luego amas mucho más la vida. En aquellos días, escribí mi columna sobre la muerte de Carlos Falcó, el marqués de Griñón, y pensé: 'Mira por dónde, que también me voy a ir yo...'. Pero no. Sigo aquí. Y cada amanecer es un regalo", revela el escritor a este diario.

Jaime Peñafiel es hijo de ingeniero y nieto de magistrado. Su madre era de ascendencia italiana. Este ilustre granadino se licenció en Derecho en la Universidad de su ciudad natal, y a continuación estudió Periodismo en la Universidad de Navarra.

Antes de llegar a ser uno de los cronistas más célebres de la Familia Real española, Peñafiel trabajó en la agencia Europa Press durante años. Desde ahí cubrió la guerra de Vietnam y también la guerra de los Seis Días, además de realizar documentales sobre algunas tragedias alrededor del mundo.

Cerrado aquel capítulo de su vida laboral, el periodista dio el salto a la revista ¡HOLA! donde trabajó 18 años. En concreto, desde 1966 hasta 1984, desempeñando la labor de redactor jefe de la bautizada como biblia del corazón. Puede decirse que esa es la semilla de todos los frutos -informativamente hablando- que Jaime Peñafiel ha aportado en forma de exclusivas durante tantas décadas.

Jaime Peñafiel y su esposa, Carmen Alonso, en la boda de María Colonques y Andrés Benet. Gtres

Por el tono de la revista, el comunicador centraba sus esfuerzos en cubrir con la máxima precisión los movimientos de la familia Franco, la alta sociedad española y las casas reales de alrededor del mundo. En su último año como responsable de todos los redactores de la citada publicación, Jaime contrae matrimonio en segundas nupcias con la mujer de su vida, su esposa, Carmen Alonso, de quien todavía hoy sigue profundamente enamorado.

En palabras del propio Peñafiel: "Mi boda con Carmen es el momento más feliz de mi vida. Yo salía de un matrimonio desgraciado y encontré la felicidad en Carmen. Ella es una mujer fantástica, guapa, inteligente... Lo tiene todo. Cuando sentía que me moría, ella me daba la mano... por si me iba, que lo hiciera cogido de su mano".

Carmen ha sido su amiga, su compañera, su mujer y la persona con quien ha compartido alegrías y también alguna pena. En junio de 1995, a la edad de 21, fallecía su única hija, Isabel. "Uno se recupera de todo, menos de la muerte de una hija o un hijo. Por lo general, son los hijos los que entierran a los padres. Pero enterrar a una hija y además única…", afirmaba Peñafiel en una entrevista en televisión.

Jaime Peñafiel y su esposa, Carmen Alonso. Gtres

En los últimos 25 años de su dilatada trayectoria profesional, Jaime Peñafiel se ha coronado como uno de los colaboradores habituales de cualquier tertulia de televisión o radio donde se trate algún asunto relativo a la Familia Real española. Su relación profesional con el rey Juan Carlos (82) -que en ocasiones ha rayado lo personal-, sus sentimientos encontrados con la reina Sofía (81), su oposición contra algunas determinaciones de Felipe VI (52) y su desacuerdo público ante la irrupción de Letizia (47) lo han convertido una figura clave dentro del engranaje de los medios de comunicación especializados.

Por su vasto conocimiento de la institución, su capacidad crítica pese a su respeto a la Corona y su manifestación constante de desvincularse de la "prensa cortesana", todos quieren saber su punto de vista sobre todo lo que acontece intramuros de Zarzuela: desde el primer discurso oficial de Leonor de Borbón (14) hasta el último escándalo de Juan Carlos, Corinna (56) y las cuentas en Suiza.

Jaime Peñafiel. Silvia P. Cabeza EL ESPAÑOL

A finales de marzo se conoció la noticia de que Peñafiel había contraído la Covid-19. A pesar de que no necesitó ingreso hospitalario, por ser persona de riesgo, hubo gran preocupación por su estado de salud en su entorno. De haber tenido que decir 'hasta siempre', Jaime confiesa que lo habría hecho orgulloso: "En lo personal, lo más importante ha sido mi matrimonio con Carmen. En lo profesional, mi trayectoria. Me encuentro satisfecho con mi carrera, me queda poco por hacer y tengo la tranquilidad de haber sido un buen profesional".

Con optimismo, Jaime Peñafiel ha ganado el difícil pulso a la enfermedad y este 13 de junio está dispuesto a soplar las velas de sus 88 años con más fuerza y tesón que nunca. Long live Peñafiel!

[Más información: Jaime Peñafiel tiene coronavirus: "Esto es muy duro pero estoy escribiendo mi columna"]