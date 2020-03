Jaime Peñafiel tiene coronavirus: "Esto es muy duro pero estoy escribiendo mi columna"

Jaime Peñafiel (87 años) tiene coronavirus. El veterano periodista presenta los síntomas más comunes del virus como son la fiebre y la tos, según ha confirmado él mismo a JALEOS. Empezó a sentirse mal hace cuatro días cuando él y su mujer se encontraban confinados en su finca de Toledo. Aquí es donde el matrimonio se disponía a cumplir la cuarentena instaurada por el Gobierno tras decretarse el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Rápidamente se vieron obligados a cambiar de planes.

Según ha revelado él mismo, al sentir los primeros síntomas de la enfermedad decidieron regresar a Madrid y aislarse en su domicilio. No sólo Jaime se ha contigado. Su mujer, Carmen, también. Su médico les ha recomendado permanecer en su vivienda mientras que ninguno de los dos presente dificultad respiratoria, ya que en el caso de hacerlo sí se necesitaría de ingreso hospitalario.

Peñafiel, con el optimismo que le ha caracterizado a lo largo de su vida, ha asegurado que aunque "está siendo muy duro" no para de trabajar y está "escribiendo su columna". Desde 1994 el periodista es columnista del periódico El Mundo, además de colaborador en la revista Pronto. También participa en tertulias televisivas como experto en Casa Real.

Jaime Peñafiel y su mujer Carmen en la inauguración de una tienda de Porcelanosa en Castellón en 2018. Gtres

Hace tan solo unos meses, el pasado mes de diciembre, Jaime escribía Anécdotas de oro, donde desvelaba aspectos hasta ahora desconocidos de personalidades como los eméritos Juan Carlos (82) y Sofía (81), Franco, los reyes Felipe (52) y Letizia (47), Adolfo Suárez, Julio Iglesias (76) o Grace de Mónaco. "Siempre he dicho que valgo más por lo que callo que por lo que escribo, pero he querido compartir con mis lectores estas anécdotas que hablan también de mi vida y de la historia. Las he llamado 'de oro' no porque sean de reyes con corona, sino porque brillan con la verdad de reflejar a un personaje más que muchas biografías", aseguraba entonces.

Un matrimonio muy unido

El periodista y su esposa Carmen en el photocall de 'El Cascanueces' en el Teatro Real en 2018. Gtres

Jaime y Carmen forman un tándem perfecto y ambos se están apoyando mutuamente en estos momentos complicados de salud. La pareja, que se conoció hace 50 años, renovó sus votos matrimoniales el año pasado en una ceremonia en la Iglesia de Santa María de La Alhambra en Granada. Su primera boda fue en Miami en 1984.

El periodista y su mujer se suman a la terrible lista de 56.188 contagiados por COVID-19 en toda España al cierre de este artículo. Cada vez son más los rostros conocidos que engrosan estas cifras. Algunos como Esperanza Aguirre (68) o su marido ya han superado la enfermedad y después de estar hospitalizados han podido volver a sus hogares. Otros han corrido mucha peor suerte como son los casos de Carlos Falcó, marqués de Griñón, o Lucía Bosé que han fallecido a causa de una neumonía provocada por coronavirus.

[Más información: 50 años de la llegada del hombre a la Luna: "Nosotros fuimos testigos"]