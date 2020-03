Los duques de Cambridge comparten cuatro consejos para hacer frente al estrés en la cuarentena

Los duques de Cambridge siguen manteniendo su actividad en las redes sociales durante este periodo de cuarentena. Kate Middleton (38 años) y el príncipe Guillermo de Inglaterra (38) se han desplazado hasta su residencia en Sandringham, en Anmer Hall, a unas dos horas y media de Londres.

Allí se encuentran con sus tres hijos, el príncipe George, de 6 años, la princesa Charlotte, de 4, y el príncipe Louis, que cumple 2 años dentro de un mes. Un aislamiento que no les ha impedido continuar con sus labores oficiales, como la que tienen con la organización Heads Together. Una asociación de la que tanto ellos como los duques de Sussex, Meghan Markle (38) y Harry de Inglaterra (35), son patrocinadores, y que busca poner de relieve las enfermedades mentales a las que se enfrentan miles de británicos en su día a día.

La inesperada muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, cuando eran solo unos niños, les ha llevado a luchar y visibilizar problemas como la ansiedad, el estrés y la depresión. Por ese motivo, los duques de Cambridge han querido compartir los cuatro tips que ha escogido Heads Together para hacer frente al estrés que nos puedan generar estos días de aislamiento en casa. Las cuatro claves para luchar contra situaciones de ansiedad o estrés son estos:

1. Respira. Si estás sintiendo que una situación te sobrepasa, para un momento y respira. Haz al menos diez respiraciones para conseguir bajar tu nivel de ansiedad y recuperar la tranquilidad.

2. Fija unas horas de relax. Tan importante es estar activo como buscar momento para relajarse. Escoge al menos una hora a la semana para relajarte por completo y dejar tus quehaceres diarios a un lado.

3. Duerme. Tener un sueño reparador es esencial para despertarnos con vitalidad y energía al día siguiente. Crea una rutina para irte a dormir y trata de dejar a un lado el teléfono móvil o la tablet antes de meterte en la cama.

4. No seas duro contigo mismo. El estrés puede hacer que seamos más críticos con nosotros mismos. Una situación en la que debemos recordar que tenemos que ser amables con nosotros mismos. Dedica unos minutos al día para pensar en todo lo que has conseguido y lo positivo que has hecho.

Covid-19 en la Familia Real británica

El coronavirus no entiende de estratos sociales, de protocolo ni tampoco de sangre azul. El Covid-19 también a llegado a Buckingham Palace. Este miércoles 25 de marzo, Clarence House comunicaba oficialmente que el príncipe Carlos de Inglaterra (71) había dado positivo por coronavirus tras haberse sometido a un test: "Ha estado mostrando síntomas leves, pero por lo demás su salud es buena y ha estado trabajando desde casa durante los últimos días, como de costumbre".

El príncipe Carlos y la duquesa de Cornualles. Gtres

El hijo de la reina Isabel II de Inglaterra (93) se encuentra actualmente aislado en el castillo de Balmoral (Escocia) junto a su pareja, Camilla Parker-Bowles (72), que por el momento no ha mostrado ningún síntoma. "La duquesa de Cornualles también se ha hecho el test pero ha dado negativo. De acuerdo con los consejos médicos y gubernamentales, el príncipe y la duquesa ahora están autoaislados en su casa en Escocia", desvelaban desde Clarence House.

Con respecto a la forma en la que el heredero al trono británico hubiera podido contagiarse, aún es un misterio. Algunos medios han localizado, sin embargo, una reunión de Carlos de Inglaterra con Alberto de Mónaco (62), también positivo en coronavirus, el pasado 10 de marzo en el Water Aid en Londres, una cumbre en que se abordaron temas como el cambio climático.

