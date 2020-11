Lady Di la llevó primero: la sudadera varsity que necesitas esta temporada

Diana de Gales (1961-1997) es, todavía hoy, un referente de estilo, veintitrés años después de su muerte. Las hemerotecas del mundo están plagadas de fotos suyas con looks inolvidables, desde los vestidos de gala que lució en decenas de eventos de estado hasta los outfits más casual.

La periodista de moda Vanessa Friedman se refería recientemente a ella como "una especie de Piedra de Rosetta a la que volvemos una y otra vez, en busca de respuestas a nuestras propias elecciones". Diana ostenta la categoría de verdadero icono por ser, entre otras cosas, toda una adelantada a su tiempo.

Imita el estilo de Diana de Gales, que adoraba su sudadera rosa. Gtres + Polo Club

The Crown recupera ahora varios estilismos emblemáticos de la princesa. Solo para la Diana de Netflix, la encargada de vestuario, Amy Roberts, y su equipo, han recreado hasta 80 modelos.

Entre ellos están, cómo no, las sudaderas deportivas con cuello de caja, una de sus prendas fetiche para pasear en sus tiempos de ocio combinándolas con vaqueros y faldas, y para acudir a entrenar al Chelsea Harbour Club de Londres.

Diana usaba el estilo deportivo cuando ejercía de maestra en una guardería. Gtres + Polo Club

Fue en los años 80 cuando las sudaderas dieron el salto y cambiaron su función meramente deportiva para invadir looks de calle ondeando la bandera del estilo athleisure. Diana mediante esta prenda se ha erigido como elemento fundamental para lucir un perfecto look sport.

La firma Polo Club tiene algunos modelos básicos y atemporales muy similares a los llevados entonces por Lady Diana, de aire preppy.

Las sudaderas eran su prenda fetiche junto a las mallas de ciclista.

La bautizada como princesa del pueblo era muy aficionada a los estilismos deportivos pero no precisamente para hacer deporte sino para permanecer activa por las calles de Londres o jugando con sus hijos. Su set favorito era la combinación de sudaderas anchas con mallas de estilo ciclista -sí, esas que también volvieron a estar de moda hace un año- y completaba su look con zapatillas normalmente blancas que redondeaba con unos calcetines de tenis también claros hasta la altura de la pantorrilla.

También recurría a las sudaderas más oscuras para sus salidas en familia por si era captada por los 'paparazzi'. Gtres + Polo Club

La firma española Polo Club ha sido la que se ha atrevido a 'copiar' la prenda favorita de Lady Di. La marca lleva años evolucionando el difícil concepto del básico perfecto, actualizando el armario a través de un cuidado repertorio en clave minimal, donde prima la calidad sin olvidar el diseño.

De su propuesta, destaca la colección Organics realizada con poliéster proveniente de botellas recicladas de plástico PET y algodón orgánico cultivado de manera ecológica, sin productos químicos sintéticos. Así como otras cápsulas temporales de edición limitada como la colección My Self Again, con la que la firma dona, cada mes de octubre, el 100% de los beneficios a una fundación destinada a erradicar, mediante la investigación científica, el Cáncer de Mama.

