El jersey de ovejas de Lady Di vuelve a venderse (y Zara tiene la versión 'low cost')

Era 1980. Diana de Gales aún no era la princesa Diana, ni siquiera Lady Di. Una jovencísima Diana Frances Spencer, aún novia del príncipe Carlos de Inglaterra (71 años), heredero de la corona británica, se paseaba con su pareja, feliz y pizpireta, luciendo en el Club de Polo de Windsor un jersey que hoy, 40 años después cobra más sentido que nunca.

La icónica pieza no era más que un sweater de lana de cachemira en color rojo una hilera estampada de ovejas blancas. Entre todas, una oscura, la oveja negra, la que dio al nombre a la prenda (black sheep sweater) y que contenía un claro mensaje, propio de la eterna Lady Di.

Por si quedaban dudas de que aquella declaración de intenciones no era más que un momento de juego, propio de la soltería de una mujer rebelde, tres años después, en 1983, Diana de Gales ya como la princesa Diana volvió a lucirlo en el mismo escenario.

El jersey en cuestión fue diseñado un año antes, en 1979, por Joanna Osborne y Sally Muir, fundadores de la firma Warm & Wonderful. Estas dos creativas llegaron hace décadas a la cresta de la ola británica por contar con clientes como tan populares David Bowie, Andy Warhol y la propia Diana de Gales.

Ahora, 41 años después de aquel tsunami fashion, Jack Carlson, director creativo y fundador de la marca masculina Rowing Blazers se ha puesto en contacto con Osborne y Muir para lanzar una reedición exacta de uno de los jerseys más recordados del vestidor de Lady Di. Si bien es cierto, no hace falta ni que se mencione que a lo largo de estas cuatro décadas, pequeñas y grandes casas de moda han copiado y vendido sus propias versiones del black sheep sweater.

Jersey de la firma Rowing Blazers x Warm & Wonderful.

Desde Gucci hasta Amazon. Un ejemplo de ello es el cantante Harry Styles (26), quien apareció en noviembre del año pasado saliendo de cenar de un restaunte de Londres y luciendo la prenda en versión chaleco. Se trataba de un diseño adaptado de la colección primavera-verano 2020 de Lanvin que en la pasarela se exhibió con forma de cardigan largo y que en la web de Matches Fashion, empresa mundial de lujo para hombres y mujeres con sede en la capital británica, también se puede adquirir como jersey.

El sweater original de ovejas de la princesa Diana se puede adquirir en la web de Rowing Blazer por 295 dólares (unos 310 euros). Debido a la alta demanda, la prenda, por el momento, se encuentra en pre-venta.

Versión de Zara, 25,95 euros. Zara

Según detalla la web de la citada marca, lo siguiente: "Su suéter se hará (con amor) solo para usted y se le enviará. Ahora aceptamos pedidos que se entregarán en enero-febrero de 2021. Cada suéter tarda aproximadamente seis horas en fabricarse, y los jerseys se fabrican y entregan por orden de llegada. Debido a que su suéter se fabrica solo para usted, no podemos comprometernos con cancelaciones y devoluciones".

Como no podía ser de otra manera, el buque insignia de Inditex, el gigante español Zara, se ha sumado al carro y ha lanzado su propia versión del histórico jersey. Si bien es cierto, se trata de un modelo parecido aunque no es idéntico, pues a pesar de llevar el significativo estampado de ovejas -en este caso sobre un color celeste bebé- no aparece la oveja negra: la esencia que da nombre a la prenda de Diana de Gales. Su precio, 25,95 euros.

