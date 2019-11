El estilo extravagante de David Bowie llega en forma de gafas de sol

Etnia Barcelona, siempre inspirada por movimientos culturales, presenta para finales de año una edición limitada de sol que rinde homenaje a la genuina figura de David Bowie y su estilo más extravagante, creando dos modelos de sol: Ziggy Stardust y The Thin White Duke.

David Bowie forma parte de ese espíritu y actitud Anartista que tanto caracteriza a la marca barcelonesa. Además de ser un icono de varias décadas, fue y sigue siendo un altavoz para toda aquella gente que no sigue los cánones establecidos, empoderando la personalidad individual y haciendo que cada uno se muestre tal y como es, sin avergonzarse de ello. Bowie sorprendió a lo largo de su trayectoria con muchos personajes, pero si algo dejó muy claro es que más allá de su maquillaje, sus trajes y su puesta en escena él siempre permanecía fiel a su esencia: auténtica e inclasificable, simplemente David Bowie.

Este año la marca quiere dejarnos un mensaje muy claro: reivindicar la singularidad y autenticidad de cada uno, animando a mostrarla con orgullo. Sintetizando todas las influencias de Bowie, Etnia Barcelona ha diseñado una exclusiva colección de gafas formada por dos modelos de sol con aire Glam y vanguardista que, además, esta llena de detalles y secretos inspirados en 2 de los álter ego más importantes de la trayectoria del cantante: Ziggy Stardust y The Thin White Duke.

Ziggy Stardust

Es el modelo atrevido de la colección que se inspira en los trajes que Bowie solía llevar en su época Glam. El equipo de diseño de Etnia Barcelona ha desarrollado un modelo unisex de acetato natural en tres colores: jaspeado en mix de colores que recuerda a sus icónicos rayos y al traje de hombreras que solía llevar en la gira The Rise and Fall of Ziggy Stardust; negro con líneas plateadas, inspirado en el mono de rayas que llevaba en Aladdin Sane Tour y, por último, un acetato blanco y azul translúcido que recuerda a una gafa que Bowie solía llevar durante esta época.

Como novedad en este modelo, Etnia Barcelona presenta unas lentes especiales en las que, al exhalar en ellas, aparece una estrella y su icónico de David Bowie.

Modelo de gafas Ziggy Stardust.

The Thin White Duke

Es el modelo más clásico y sofisticado. Inspirado en las gafas que Bowie llevaba en la película The man who fell to earth y que vimos por primera vez en la portada de Rolling Stone en 1976. Un elegante diseño de metal con lentes de cristal mineral Barberini disponibles en tres colores: rosa, azul y negro.

David Bowie Tribute by Etnia Barcelona es una colección llena de simbología en honor al cantante londinense. Una edición limitada que transmite transgresión, psicodelia y ese poder tan característico de Bowie. La innovación que aportó en la música, el teatro, la moda y su inconfundible estilo resuenan en la cultura visual de hoy en día y aportan a esta colección un carácter único.

The Thin White Duke.

