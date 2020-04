Harry y Meghan Markle contratan al abogado de Lady Di para defender su privacidad

Meghan Markle (38 años) y el príncipe Harry (35) continúan su lucha por preservar su intimidad tras abandonar oficialmente la Familia Real británica y han decidido dar un importante paso: han contratado al que fuera el abogado de Lady Di en su batalla contra los medios de comunicación.

Después de abandonar junto al príncipe Harry la corona británica como miembros senior, la actriz y el príncipe decidieron denunciar a los tabloides The Mail on Sunday y al Mail online, después de que publicasen una carta privada que escribió a su padre en 2018. Una ardua batalla legal para la que comenzó el viernes pasado con la primera audiencia en el Alto Tribunal de Londres a través de videoconferencia y para la que han querido contar con los el mejor equipo legal.

Harry y Meghan han decidido demandar a varios tabloides británicos.

Entre los abogados que representa a la pareja se encuentra David Sherborne, quien fue el letrado de Lady Di en su batalla contra los medios ingleses. El abogado es experto en derecho a la intimidad, confidencialidad y delitos de difamación, así como en derecho matrimonial y deportivo. Pertenece al despacho Schillings, que es a su vez experto en gestión de reputación de personajes públicos.

Entre sus clientes figuran rostros tan conocidos como el de Tony Blair (66), Donald Trump (73), el matrimonio Beckham, Kate Moss (46) o Elton John (73), volviendo ahora a estar unido a la realeza británica a través de Meghan y Harry.

El juicio contra los tabloides comenzó el viernes con una primera audiencia en el Alto Tribunal de Londres, donde el letrado de los duques de Sussex señaló que este es un caso relativo a la privacidad, porque el editor "reveló al mundo entero el contenido detallado de una carta privada de una hija a su padre".

Además, el abogado señaló que el grupo "actuó de manera deshonesta" porque no emitieron la carta íntegra, sino que decidieron qué partes de la misma podían ser publicadas.

En la demanda también se señala varios artículos de ambos tabloides, en los que se hablaba de la supuesta mala relación entre padre e hija y en la ruptura definitiva entre ambos. Unas informaciones que el abogado consideró como "historias intrusivas y ofensivas" que tenían como objetivo "retratar bajo una luz falsa y perjudicial" a Meghan Markle.

No obstante, Antony White, el defensor de Associated Newspapers, argumentó que "es extremadamente común que los medios de comunicación resuman o editen documentos cuando informan sobre eventos de actualidad, y eso no es una base para una denuncia de deshonestidad", al tiempo que negaba el resto de acusaciones.

Ruptura con los tabloides

A finales de marzo se supo que los duques de Sussex habían comunicado a varios tabloides del Reino Unido que han decidido terminar toda cooperación con ellos. En una carta remitida a los periódicos británicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express, un representante de los duques señaló que han tomado la decisión por la publicación de historias "falsas".

En la misiva remitida a estos medios los duques indicaron que querían poner fin a cualquier tipo de colaboración con ellos ya que consideraban que hay "distorsión" en las historias que publican.

Harry de Inglaterra y Meghan Markle emitieron una carta para desvincularse de varios tabloides británicos.

Un representante de los duques agregó que es "preocupante" que un sector "influyente" de la prensa haya publicado artículos falsos, y agregó que "hay un coste humano real por la forma de hacer este negocio y que afecta a cada rincón de la sociedad".

"Los duques de Sussex han observado que la vida de gente que ellos conocen, así como de gente desconocida, ha quedado destrozada sin ninguna razón, por chismes salaces para mejorar los ingresos por publicidad", añadió.

Con esta misiva, de la que informa la BBC, el equipo de relaciones públicas de la pareja no contestará llamadas de esos tabloides, aunque continuará la colaboración con otros medios.

[Más información: Harry y Meghan envían una carta incendiaria a cuatro medios británicos]