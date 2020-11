Ana Obregón: "Nunca seré la misma, pero seguiré siendo madre hasta que me muera"

Ana Obregón (65 años) ha roto su silencio por primera vez en televisión y lo ha hecho seis meses y medio después de la muerte de su hijo, Álex Lequio. La actriz ha concedido una entrevista en exclusiva al programa Corazón, presentado por Anne Igartiburu (51), quien además será su compañera el próximo 31 de diciembre en la presentación de las Campanadas en el ente público.

Emocionada y con la voz entrecortada, Ana Obregón ha desvelado que el día de la entrevista con su compañera Anne, el mismo momento en que grababan el vídeo promocional de las Campanadas para Televisión Española, era el primer día que no lloraba desde el fallecimiento de su hijo. "Es el primer día que me despierto y no lloro porque ya es... imposible parar", ha afirmado Obregón ante la mirada cómplice de Anne.

Ana Obregón y Anne Igartiburu en la promoción de las Campanadas de RTVE.

En la bienvenida a su entrevista, Ana ha desvelado que está "encantada de volver a la vida, más o menos. Es como si hubiera estado viajado 200 años por la luna y, de repente, aterrizas en un mundo que, desgraciadamente, no es el mismo, pero es vida. Estoy emocionada y agradecida". La Navidad le ha devuelto la ilusión por el trabajo a la actriz y presentadora, que ha apuntado que es el mejor momento para hacer. "Es volver a casa. Mejor que volver a casa por Navidad, que lo dicen... Televisión Española ha sido mi casa 25 años... Todo".

Ana Obregón también ha revelado cómo surgió la idea de presentar las Campanas en su año más duro: "La idea la tuvo Susana Uribarri -su representante- y lo que me encanta es que en televisión les gustara esa idea. A mí me hace mucha ilusión, primero que seamos dos mujeres, dos Anas, será un homenaje a todas las mujeres de España. Y luego, lo que más ilusión me hace es que ha sido un año muy difícil para todo el mundo y que hay 60.000 familias de fallecidos por coronavirus, 200.000 familiares rotas por cáncer... Ese día se identificarán conmigo. Si les doy esperanza y un poco de amor, lo que más importa, el amor, ya me quedo satisfecha".

El mensaje la noche de las Campanadas irá cargado de ilusión, positividad, esperanza y amor. "Yo creo que estas Campanadas, de lo que estoy segura es de que va a haber un corazón que está roto, pero lleno de amor. Les daremos el mensaje de dos mujeres, madres, las dos, porque yo sigo siendo madre hasta el día que me muera. Van a ver que las mujeres valemos, tenemos poder, corazón, sensibilidad... El mensaje será de esperanza y de mucho amor".

Ana Obregón en su primera entrevista en televisión.

"Las lágrimas son sanadoras. Me he despertado esta mañana y ha sido Aless quien ha dado esta fuerza volver a la vida un poquito. Ahora estará diciendo: 'Brava, mamá, brava'", continuaba relatando Obregón.

Para concluir, la presentadora, Anne Igartiburu, le ha preguntado cómo se ve ella en el verano de 2021. "Me veo viviendo una nueva vida. Nunca seré la misma, pero todavía tengo muchas cosas por dar. Como hija, como hermana, como amiga, como madre se las puedo dar desde aquí... He hecho un viaje muy hacia mi interior que me ha dado una energía diferente. Me he reencontrado con mi verdadera alma y ese tipo de energía es lo que siempre se transmite en televisión. Tú en tele transmites lo que eres y lo que sientes", afirmaba Ana.

El mensaje de Ana

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Además de su entrevista más dura en televisión, Ana también ha utilizado sus redes sociales para hablar de la experiencia previa a las Campanadas y su vuelta al trabajo. "Mi primer día de grabación en casi un añõ para la promoción de las Campanadas. Creí que iba a ser difícil salir de casa, sonreír, cambiar el luto por un maravilloso vestido y joyas, maquillarme, volver a mi profesión y a la vida", empezaba diciendo.

Y la publicación continúa: "Pero tú, mi Aless, me diste fuerzas y luz... con tu amor que atraviesa el infinito. Y pensé en lo que has luchado y sufrido estos dos años con una sonrisa, pensé en todos los que luchan contra el cáncer, la Covid, enfermedades terminales, etc. y me pareció que no tenía ningún mérito. El mérito es de ellos. Gracias a Anne Igartiburu por su calidez y sensibilidad y a todo el magnifico equipo de Televisión Española. #campanadas2020 #mujeres #alessforever #eternamentejuntos".

[Más información: Ana Obregón comparte la foto más especial de su hijo en Miami: "Un día menos para estar juntos"]