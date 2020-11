Alessandro Lequio recuerda a su hijo Álex con una imagen admirable que inspira a sus seguidores

Alessandro Lequio (60 años) ha vuelto a compartir en sus redes sociales un recuerdo inédito de su hijo Álex. Aunque el colaborador de televisión no suele manifestar públicamente el dolor que siente tras la pérdida de su hijo, cada vez son más habituales las publicaciones en Instagram en las que le rinde homenaje. Esta última, además, ha servido de inspiración a muchos de sus seguidores.

El italiano ha subido ha su cuenta de Instagram una fotografía admirable de Álex, en la que destaca su faceta como deportista. En la instantánea aparece el empresario, que falleció el pasado 13 de mayo, haciendo un impresionante salto para encestar un balón en el aro de baloncesto, que da la sensación de que estuviese volando. "Flying... Always flying", ha escrito Alessandro Lequio junto la imagen a la que ya han reaccionado una gran parte de sus followers.

"Es una persona de las especiales, que vino a dar una lección de vida", "vaya salto y vaya foto", "queda el gran legado que ha dejado en el que va a ayudar a muchos", y "alma libre, alma pura, siempre brillando e iluminando a las personas que más quería" son algunos de los comentarios que ha recibido el conde Lequio en su última instantánea. Con esta, el televisivo deja claro que el recuerdo de su hijo sigue estando presente, volando en todas partes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alessandro Lequio Sr (@alessandrolequiosr)

Este viernes Alessandro Lequio también presumió en sus redes sociales de otra de las facetas de su hijo: la de conquistador. "Aless y las chicas", escribió el italiano junto a una instantánea en la que se puede ver a un Álex seductor que besa cariñosamente la mejilla de una atractiva mujer a la que coge de la cintura. Es una fotografía de hace varios años en la que, además, destaca el gran parecido físico del empresario con su padre.

Ambas instantáneas han sido publicadas pocos días después de que el conde Lequio fue visto en el cementerio, más abatido que nunca, visitando la tumba de Álex. El colaborador de televisión, triste y con el rostro afligido, quiso estar un poco más cerca de su hijo cuando se cumplían seis meses de su triste partida. Ese día Alessandro no estuvo solo. Según desvelaron las imágenes a las que tuvo acceso JALEOS, en exclusiva, uno de sus amigos de mayor confianza permaneció a su lado en todo momento, demostrándole su apoyo.

Alessandro Lequio, abatido, visitando la tumba de Álex. EL ESPAÑOL

Más allá de esta visita al cementerio, el ex de Ana Obregón (65) también le dedicó un espacio a Álex en sus redes sociales, el día que se cumplían seis meses de su fallecimiento. Entonces, el italiano escogió una fotografía en la que padre e hijo -con un increíble parecido físico- posaban relajados un 13 de noviembre, pero del año 2004, durante un viaje a la localidad italiana de Pinarolo.

Ana Obregón, desolada

Esta misma semana, en la que Alessandro Lequio ha dedicado gran parte de sus publicaciones al recuerdo de Álex, salió a la luz la primera entrevista de Ana Obregón desde el fallecimiento de su hijo. La actriz se había mantenido apartada del foco mediático y más allá de sus publicaciones en Instagram y de la reciente noticia de que dará las Campanadas de TVE junto a Anne Igartiburu (51), era poco lo que se sabía de la actriz.

En una conversación con la revista ¡HOLA!, la intérprete explicó que hay diferentes etapas para aceptar, algún día, el dolor. Ella está en la última: la fase de desolación. Según comentó, no se trata de una depresión, sino de una serie de emociones, entre las que se encuentra "la eternidad de su ausencia". Aunque reconoció que "el duelo hay que pasarlo" y que podría llegar el momento en que acepte la pérdida de su hijo, la resignación será prácticamente imposible. "No creo que pueda aceptar jamás que no pueda volver a abrazar a mi Álex", confesó.

A Ana Obregón, según desveló, se le paró su reloj interno el 13 de mayo. "Lo he pensado hacer. Me quería ir. No podía soportar el dolor ni la realidad y lo he estado pensando durante dos o tres meses", reveló la actriz que, a día de hoy, mantiene una actitud distinta. Ahora, para ella es importante vivir y continuar con el legado de Álex. Ese que recuerda Lequio este sábado y que ha servido de inspiración a sus followers.

[Más información: Alessandro Lequio presume de la faceta conquistadora de su hijo: "Álex y las chicas"]