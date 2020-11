La confesión de Teresa Rivera que hunde a Isabel Pantoja: "Mi hermano se quería separar"

Después de 36 años de espera, Teresa Rivera decidió ajustar cuentas con Isabel Pantoja (64 años). Este viernes, en la segunda emisión de Cantora: la herencia envenenada, la hermana de Paquirri habló alto y claro sobre la relación del torero con la tonadillera.

La tía de Kiko Rivera (36) comenzó contando que la cantante no era el tipo de mujer que más le gustaba para su hermano. En su opinión, su estilo de vida y su familia era muy diferente a la de Paquirri. Sin embargo, reconoció que al inicio de su noviazgo ambas mantuvieron muy buena relación. Pero tras varios episodios que le incomodaron a Teresa, la sintonía entre ambas fue mermando. Aun así, por la felicidad del diestro ella respetó su relación y evitó entrometerse hasta que un día, el torero le hizo una importante confesión: quería separarse de Isabel Pantoja.

Teresa Rivera respondiendo a las preguntas de Jorge Javier Vázquez. Telecinco

"Los dos o tres últimos meses pasó algo que mi hermano me dijo 'estoy hasta los pantalones, ¿entiendes?'", desveló Teresa Rivera que, sin saber el verdadero motivo de la decisión de Paquirri, aseguró: "Mi hermano se quería separar de Isabel Pantoja. Estaba harto, estaba hasta las narices".

Más allá del quiebre de la relación entre Paquirri y Pantoja, Teresa Rivera también habló del comentado maletín donde se encontraba el dinero que el diestro había ganado en las últimas corridas de toros y otras pertenencias de gran valor. Aquella fatídica tarde en Pozoblanco todos los Rivera se quedaron atónitos al ver como Paquirri perdía la vida. Cuando llegaron al hospital estaban todos destrozados porque el cuerpo del torero llegó sin vida. Sin embargo, la actitud de la tonadillera era distinta.

"En ese maletín tenía el cordón con la cabeza del cristo, el dinero de la corrida anterior, papeles y el dinero de esa corrida, su reloj, sus cosas personales. Ese maletín, el que se encargaba de recogerlo era su mozo de espadas. Ella lo primero que hizo cuando llegó fue pedírselo a Rubén Alvarado y cuando yo llego me dijo 'me tiene hasta las narices porque no hace nada más que pedir el maletín'", explicó Teresa Rivera la noche de este viernes. "Yo le dije que se lo diera, que era su señora y que se lo diera. Esto en el hospital. Preguntaba por el maletín hasta que se lo dieron", añadió la tía de Kiko Rivera que, hasta el día de hoy le sigue asombrando la reacción de la cantante.

Teresa Rivera, en la boda de Paquirri e Isabel Pantoja. Gtres

La madre de Canales Rivera (46) también contó que el reloj que estaba dentro del maletín lo vio poco después de la muerte de Paquirri en la muñeca de Agustín Pantoja, a quien la tonadillera se lo había regalado. "Yo llegué al salón y ella estaba ahí sentada y me dijo 'mira, mira, le he puesto el reloj de tu hermano a mi hermano' y yo no sabía ni lo que estaba pasando. Cómo se le ocurre ponerle el reloj de mi hermano a su hermano cuando tiene tres hijos", comentó.

Sobre Kiko Rivera

En las últimas semanas, Kiko Rivera ha dejado claro que quiere recuperar su relación con su familia paterna. El Dj considera que ya es el momento de estar más unido que nunca a sus hermanos y recuperar el tiempo perdido con sus tíos. Sobre esto, también hizo referencia Teresa Rivera, quien recordó cómo han sido los encuentros con su sobrino.

"Cuando él era pequeño, él iba mucho a los caños, iba a casa de unos amigos nuestros, un día estaba yo allí y pasó de largo. Al rato llega mi hijo Francisco y me dijo que estaba llorando por mí. Fui a buscarlo y se abrazó a mí y me dijo 'como mi madre se entere, como mi madre se entere' y le dije que no se preocupara porque no tenía por qué enterarse. Luego le vi en el entierro de Carmen Ordóñez", comentó.

Teresa Rivera, emocionada, también confesó que tiene muchas ganas de verlo: "Siempre las he tenido, lo he querido siempre y lo querré siempre, pregunto por él, es hijo de mi hermano y siento mucho cariño por él". En cuanto a cómo será el momento de su reencuentro explicó: "Yo si él viene nos veremos en Cádiz, si él llama para vernos en otro sitio, en otro sitio. El encuentro será emocionante, pero va a ser como si nos hubiéramos visto hace poco porque nosotros somos así".

[Más información: Teresa Rivera, la hermana de Paquirri que se convirtió en el azote público de Isabel]