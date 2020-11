Kiko Rivera sentencia: "Llevo hipotecado desde los dos años. Sin mí, mi madre no tendría nada"

Kiko Rivera (36 años) no solo ha 'disparado' esta noche en el programa Cantora: la herencia envenenada contra su madre, Isabel Pantoja (64), sino que también se ha atrevido a dar dos nombres más como responsables: el de su tío, Agustín Pantoja, y el de Ramón Calderón, el hombre que en 1987 fue nombrado Defensor Judicial para representar sus intereses en el reparto de la herencia de su padre. A esas tres personas, y una cuarta a la que no ha querido nombrar "por respeto", señala con el dedo acusador Kiko Rivera como únicos responsables de los supuestos tejemanejes que se hicieron con el legado de Paquirri.

Sobre Ramón Calderón, ha sido categórico: "Eres uno de los implicados y me lo vas a tener que explicar en un juzgado. Tú, Isabel Pantoja y Agustín Pantoja". Sostiene Kiko, sin ningún titubeo, que Isabel Pantoja lleva 34 años no siendo buena madre. Para él, que ha pasado los últimos días recolectando información sobre cómo se gestionó en realidad la herencia de su malogrado padre, todo comienza en el año 1986. Entonces, solo tenía 2 años.

Kiko Rivera sentado en el plató de Telecinco. Mediaset

"Voy a hablar de una empresa que se llama Cantora S.A. Para esa empresa, ese año, mi madre pide una hipoteca de 50 millones de pesetas de la época. En 1986 Cantora todavía no era de nadie, porque se supone que me la deja mi padre a mí al cien por cien, pero no se ha hecho efectiva la repartición entonces. Es decir, mi madre está disponiendo de un bien que no es suyo. Moralmente, ¿cómo le haces eso a un hijo?". Y continúa relatando: "En ese momento, Cantora son nueve fincas, pero como 50 millones de pesetas parece ser que a mi madre no le eran suficientes, en 1988 vuelve a pedir, poniendo Cantora, 35 millones de pesetas más. Que son, en total, 85 millones de pesetas en dos años".

Tras esto, Kiko Rivera viaja al año 2002 en su testimonio: "Tengo 18 años. 11 de junio, Fuengirola. Se firma la cancelación de ese crédito de 85 millones que mi madre termina de pagar. En ese mismo momento, vuelve a hipotecar Cantora por un valor de 2.700.000 euros. Pero ya solo hay seis fincas en Cantora, ya no son nueve. Faltan tres que ya no aparecen. Por tanto, ¿quién ayuda a quién? Yo. Llevo hipotecado desde los dos años. Eso es imperdonable. No sé si es legal, pero es la bomba. Si yo no existiese, mi madre no tendría absolutamente nada".

Kiko en el plató junto a Jorge Javier Vázquez. Mediaset

Sin embargo, en ese punto se produce un cambio: Cantora S.A. desaparece y se crea Pantomar. Nueva empresa de la que es "secretario el señor Ramón Calderón. Usted es el secretario de esa empresa, el hombre que tenía que velar por mis intereses. Mi bien, Cantora, es el que está puesto como aval". Y se pregunta: "¿Qué explicación me das para que desaparezca Cantora S.A. y aparezca Pantomar? ¿Estás borrando los rastros o qué estás haciendo? Tiene que explicármelo, lo mismo ante el juez. Siempre ha sabido torear, 'tu padre no te ha dejado nada'".

En lo que respecta a los tantos por ciento en los que está dividida Cantora, Kiko explica: "¿Saben cuándo se firma ese 52 por ciento de Cantora para mi madre? En 1988. Significa que en 1988 es cuando a mi madre le dan el 52 por ciento a ella, y el 47 a mí. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho tiempo atrás, ¿con qué permiso lo haces? Aparte de no cumplir con la voluntad de tu marido, que es mi padre".

Su madre y sus adicciones

"Mi madre no se ha preocupado. Cuando un hijo tiene un problema de esa ídole, y sigo luchando con recaídas, mi madre no ha aparecido por casa. Ni siquiera me ha preguntado cuando he ido a Cantora a llevarle a sus nietas porque ella no viene a casa. No es ni mejor ni peor abuela, digo que no viene. Nunca me ha dicho 'cómo estás de lo tuyo'. No sabe ni en qué consiste mi tratamiento. Me hubiese gustado que me acompañase", ha asegurado Kiko, ligeramente emocionado.

Y añade: "Ella no me llevó a la casa del Rocío. En esos putos nueve días de lo único que se encargó fue de cambiar las cortinas, poner los aires acondicionados... Estoy harto de mentiras, ¡deja de vivir en tu puto mundo de mierda!. Sabes que eso no es cierto. Ahí quienes han estado conmigo son mis amigos, compades y mi mujer. Nadie más. Mi tío no preguntó por mí. La adicicón no se cura estando nueve días, se cura con los médicos, cada 15 días echando el botecito... Con charlas, con gente que no te deja solo ni un segundo. Ninguna de esas cosas las ha hecho mi madre. Estoy harto. No lo voy a consentir".

Y sobre el dinero que un día le dejó su madre, Kiko explica: "Me dejó 6.000 euros cuando cancelé conciertos. Me los dejó porque cancelé todas las actuaciones porque tenía un problema serio. ¿Ese es el problema? ¿El problema es el coche? Joder, qué bien asesorada estás, mamá".

