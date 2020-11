Las 15 frases más demoledoras de Kiko Rivera a su madre, Isabel Pantoja

La 'guerra' pública entre Kiko Rivera (36 años) e Isabel Pantoja (64) parece no tener fin. Desde que el pasado 17 de octubre el Dj se sentó en Sábado Deluxe, su nombre no ha dejado de copar los titulares de la prensa del corazón. Entonces, la tonadillera entraba en directo para animar a su hijo, quien confesaba que sufría de depresión. Sus palabras, sin saberlo, desataron una batalla entre ambos que cada día cobra más fuerza.

A la asistencia de Kiko Rivera a la entrevista en Sábado Deluxe le sucedieron una serie de publicaciones en redes sociales con acusaciones hacia la cantante y una demoledora conversación con Mila Ximénex (68), publicada en la revista Lecturas. En esta, incluso, juzgaba a Isabel Pantoja por su labor de madre, pronunciando una serie de palabras que no dejaron indiferente a nadie. Allí, el sevillano aseguró que el enfado con la tonadillera viene de lejos. Incluso antes de que ella entrara a la cárcel. No obstante, según explicó, el detonante de su 'guerra' ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando la artista celebraba su cumpleaños, rodeada de familiares y amigos.

Tras la conversación con Mila, el tema siguió dando que hablar y el pasado viernes, el sevillano volvió a pronunciarse alto y claro en el plató de Telecinco, durante la emisión del especial Cantora: la herencia envenenada. Cargado de razones y de documentación, Kiko Rivera desveló que ha vivido 36 años engañado y que le han robado. La millonaria herencia de su padre, Paquirri, no se cumplió como él dejó dictado y, a su juicio, la mayor responsable de esto es Isabel Pantoja. Una vez más, sus acusaciones dejaban sin palabras a la audiencia.

JALEOS ha recopilado algunas de las frases pronunciadas por Kiko Rivera en contra de su madre, desde que concedió la entrevista a Mila Ximénez. Todas estas ya han hecho historia en la prensa rosa de nuestro país.

1. "Te has vendido como la mejor madre del mundo y mamá, perdóname, ¡pero no lo eres!".

2. "¡No digas que eres la mejor abuela, es mentira! ¡Me duele!".

3. "La artista se ha comido a la persona".

4. "Dice que estoy vendiendo mis penas. ¿Qué vendo mis penas? ¿Tú me dices eso a mí que te has vendido como la viuda de España toda la puta vida? ¡Cuidadito con lo que dices mamá! ¡No eres nadie para darme consejos!".

5. "No voy a poder perdonar a mi madre".

6. "En su escala de valores está antes el dinero que sus hijos, sin lugar a dudas".

7. "Mi madre no me quiere".

8. "Muy torpe debería de ser mi madre para no conocer mis adicciones, y yo he estado muchos años en ese mundo. Creo que lo sabía. Mi madre ha hecho un paripé hasta con eso".

9. "Mi madre ha antepuesto el dinero siempre, antes que todo".

10. "Después de ver esto, comprendo todo: he sido su tarjeta de crédito. Yo la he ayudado más que ella a mí, siempre".

11. "Ella no me valoraba y sigue sin hacerlo. Siempre echaba por tierra todos mis proyectos... He llegado a pensar, en este último tiempo, que había celos, por su forma de expresarse... Me ha faltado mi madre, he tenido a Isabel Pantoja".

12. "Visto lo visto, la vida de mi madre es una gran mentira que ella misma se cree".

13. "Mi madre hace 34 años que no es buena madre conmigo. Desde ese día hasta hoy he vivido en el desconocimiento".

14. "Si yo no existiese, mi madre no tendría absolutamente nada".

15. "Estoy harto de mentiras, ¡deja de vivir en tu puto mundo de mierda!".

