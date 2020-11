Josie luce "los zapatos más feos del mundo" en 'MasterChef': cuestan 1.200 euros y son de Loewe

Josie (40 años) lo ha vuelto a hacer. El estilista más popular de la televisión en estos momentos ha elegido un impresionante look para realizar la primera prueba de la novena gala del programa MasterChef Celebrity. José -con tilde en la é, que es como él pide que le llamen, nunca Jose- Fernández-Pacheco ha sorprendido una vez más a todos no sólo por sus grandes dotes culinarias, sino por su impresionante outfit a la hora de realizar el plato que le encomiendan.

Y si en los últimos capítulos del talent gastronómico de TVE el manchego había optado por poner el foco de sus estilismos en la joyería -desde un collar de oro de coleccionista valorado en 8.500 euros hasta una especie de tiara de piedras preciosas de la que colgaba un tercer ojo a la altura de la frente- en esta ocasión ha dejado todo el protagonismo a sus zapatos. En sus pies, Josie ha lucido los que el mismísmo Vogue en su versión americana bautizó como "el calzado más abominable sobre la faz de la tierra" o "los zapatos más feos del mundo".

Estas slippers elegidas por Josie para intentar hacerse con el delantal dorado de MasterChef Celebrity son un diseño del director creativo de Loewe, Jonathan W. Anderson (36), para la colección Resort 2019 de la firma española. Desde que Anderson tomara las riendas de la legendaria casa de modas en 2013, sus diseños han llamado la atención por su originalidad, el riesgo y su idea de acercar Loewe a un público más joven se ha convertido en realidad.

Esta creación de Anderson no es más -ni menos- que un zapato basado en los que antaño fabricaba Vibram, de goma y con dedos, especialmente diseñados para profesionales del atletismo. El precio original de estas slippers era de 1.200 euros y aunque ahora se encuentran agotadas, todavía hay algún par que se puede adquirir en la web portuguesa con sede en Londres de multimarcas de lujo Farfetch por un precio aproximado a lo 600 euros.

Según la descripción en el site oficial de Farfetch, "son unos zapatos slippers con dedos bordados de Loewe y con puntera redonda, estilo slip-on, plantilla con logo y suela plana". De lo que no hay duda es de que se trata de un zapato creado para personas con el ojo más quisquilloso de la cuenta, como es el caso de Josie. Estas slippers tienen unos detalles impresionantemente cuidados, incluso en sus dedos ficticios: cuenta con joyería propia y una pedicura rouge perfecta.

Como pieza principal para su outfit, el estilista ha elegido un vestido camisero celeste cielo oversize de la firma española Ynés Suelves. Este vestido, modelo The first -el primero-, es de talla única, está hecho cien por cien de algodón y tiene el cuello desmontable. Ynés Suelves, una de las finalistas del prestigioso concurso Who's on Next (WON) de la revista Vogue, tiene claro que las camisas -y sus derivados- son la pieza estrella de sus colecciones. "Me encanta la sastrería masculina", declaraba recientemente para Vanity Fair.

Y continuaba: "Siempre me he quedado anonadada de la elegancia de mis abuelos, de las pelis antiguas, no hay piezas mejor hechas, mejor cuidadas. Recuerdo que para esa camisa me inspiré viendo una película en el que salía un mayordomo vistiendo a su Lord, y se veía paso a paso las distintas partes de la camisa. Me enamoró. De allí saqué la idea de hacer siempre mis cuellos desmontables".

Ahora es el estilista Josie quien defiende este outfit de Ynés Suelves coronado con un zapato joya de Loewe. Un calzado polémico, criticado y elevado a la categoría de ugly shoes que tan sólo conduce a dos caminos: al infinito desprecio o al amor ciego como el que siente Josie tanto por la moda como ahora por los fogones.

