Quién es Josie, el concursante más 'fashion' de 'MasterChef Celebrity'

La quinta edición de MasterChef Celebrity ya está funcionando a pleno rendimiento en TVE y, entre sus aspirantes, hay uno que ha adquirido protagonismo por su particular forma de llevar la elegancia y el glamour a los fogones. Se trata del estilista Josie (40 años), quien en la segunda gala del concurso no dudó en llenarse la cara de harina para que los implacables jueces no le acusaran de trabajar poco.

Este peculiar personaje llegaba al talent show dispuesto a demostrar que la moda y la gastronomía tienen mucho en común y, de paso, a medir su talento culinario frente a otras estrellas de la talla de Nicolás Coronado (32), Celia Villalobos (71) o Raquel Sánchez Silva (47). Pero ¿quién es realmente Josie?

Su verdadero nombre es José Fernández Pacheco, aunque desde su etapa universitaria adoptó el apodo con el que se le conoce ahora, pues es el sobrenombre que le pusieron sus compañeros de facultad.

Josie estudió Periodismo y Humanidades y se especializó en comunicación de moda y estilismo, su gran pasión. Pronto comenzó a colaborar en prestigiosos medios del sector como Vogue o Harper's Bazaar. Su creciente experiencia le valió, además, para iniciar una nueva etapa como docente, llegando a dirigir el Curso de Estilismo del Instituto Europeo de Diseño de Madrid.

A medida que su nombre iba ganando reconocimiento en el sector, Josie comenzó a compaginar su colaboración con distintas cabeceras con su faceta en televisión, medio en el que se ha convertido en toda una estrella. El estilista tuvo su primer contacto con los platós en 2008, cuando fichó como profesor en la tercera edición del concurso Supermodelo en Cuatro.

Su curiosa personalidad y su forma de expresarse le granjearon nuevas oportunidades en televisión pese a que el talent de moda fue cancelado tras aquella edición. Así, Josie pasó a formar parte de programas como Buenafuente en La Sexta o Comer, Beber, Amar en Antena 3. Además, llegó a presentar su propio espacio, El armario de Josie, en Nova.

Actualmente, el estilista colabora en Zapeando, donde cuenta con su propia sección en la que juzga, con su particular mordacidad, los estilismos de los famosos nacionales e internacionales.

Josie se ha convertido en uno de los veteranos del formato de La Sexta, en el que comparte mesa con otra estrella televisiva cuya carrera profesional también ha estado estrechamente vinculada al estilista. Se trata de Cristina Pedroche (31), la reina de las Campanadas de Antena 3, que cada Nochevieja confía en el estilista para seleccionar los vestidos con los que deslumbrará a la audiencia en la última noche del año.

Lo cierto es que su carisma y sus conocimientos sobre moda no le servirán de mucho a la hora de enfrentarse a los fogones de MasterChef y, sobre todo, a las implacables críticas del jurado formado por Pepe Rodríguez (52), Samantha Vallejo-Nágera (50) y Jordi Cruz (42). "Mi relación con la cocina ha sido de una dejadez vergonzosa, hasta que ha llegado un punto en que me ha surgido la curiosidad y creo que puedo hacer grandes recetas", explicaba el estilista en su presentación.

Sin embargo, Josie tiene claro que intentará dar lo mejor de sí en el talent y no se dejará desmotivar por las críticas: "Siempre que haces un plato, puede haber mil pegas, pero es lo mismo que cuando haces un estilismo, siempre se le puede sacar punta, es un lápiz infinito".

